| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 財經

樂陞實施庫藏股 連兩天漲停

2016-09-10

〔記者張慧雯／台北報導〕昨（9）日樂陞（3662）開始實施庫藏股，早盤再度湧入數千張買單，而中午過後由於市場追價意願高，股價直奔漲停板44.65元，連續第2天亮紅燈；昨日下午樂陞再度發出3點聲明，表示若中信銀有業務疏失、損害投資人權益，將依法追究責任，絕不寬貸。

樂陞收購自救會昨日也宣布，將於10日下午2點於投保中心集合，認為委任單位「中國信託銀行」在違約交割過程有重大瑕疵，希望投保中心向「中國信託銀行」申請「調處」，樂陞收購自救會臉書粉絲團也有人留言「控告中信是絕對正確的，理由大家都知道，已經成交了，在這一案是收購條件成立，交割責任就是中信要負責，中信給百尺48億的信用額度，就要承擔。中信為了商譽，必須先付錢給應賣人，中信再去向百尺討錢或假扣押，中信也可以向其他詐騙者求償或是申請國賠。」

樂陞則表示，中信金旗下的中信銀作為百尺竿頭的承銷商有應注意責任，在百尺竿頭無法履行交割義務時，又替百尺竿頭向主管機關送達該公司陳述理由書，稱申請延長交割是「因行政作業延誤」，申請內容是否屬實仍有疑問，將嚴重誤導主管機關、樂陞科技投資人以及樂陞經營團隊對百尺竿頭是否違約判斷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：樂陞實施庫藏股 連兩天漲停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.