樂陞實施庫藏股 連兩天漲停

2016-09-10

〔記者張慧雯／台北報導〕昨（9）日樂陞（3662）開始實施庫藏股，早盤再度湧入數千張買單，而中午過後由於市場追價意願高，股價直奔漲停板44.65元，連續第2天亮紅燈；昨日下午樂陞再度發出3點聲明，表示若中信銀有業務疏失、損害投資人權益，將依法追究責任，絕不寬貸。

樂陞收購自救會昨日也宣布，將於10日下午2點於投保中心集合，認為委任單位「中國信託銀行」在違約交割過程有重大瑕疵，希望投保中心向「中國信託銀行」申請「調處」，樂陞收購自救會臉書粉絲團也有人留言「控告中信是絕對正確的，理由大家都知道，已經成交了，在這一案是收購條件成立，交割責任就是中信要負責，中信給百尺48億的信用額度，就要承擔。中信為了商譽，必須先付錢給應賣人，中信再去向百尺討錢或假扣押，中信也可以向其他詐騙者求償或是申請國賠。」

樂陞則表示，中信金旗下的中信銀作為百尺竿頭的承銷商有應注意責任，在百尺竿頭無法履行交割義務時，又替百尺竿頭向主管機關送達該公司陳述理由書，稱申請延長交割是「因行政作業延誤」，申請內容是否屬實仍有疑問，將嚴重誤導主管機關、樂陞科技投資人以及樂陞經營團隊對百尺竿頭是否違約判斷。