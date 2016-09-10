東凌跨足坐月子中心市場

2016-09-10

〔記者楊雅民／台北報導〕以黃色小鴨品牌聞名的東凌-KY（2924）總經理許復進表示，該公司將斥資逾10億元打造2個坐月子中心，明年第1季正式由嬰幼童專門店市場跨入坐月子中心市場。

許復進指出，中國上海最貴的坐月子中心1個月收費達人民幣50萬元，隨著中國二孩政策開放，預期將擴大新生兒消費及坐月子商機。

東凌已在上海租地打造有50-60個房間的五星級坐月子中心，預計明年第1季開幕營運，訂價將落在1個月人民幣20-30萬元；同時在中國昆山購地自建有83個房間的坐月子中心，訂價落在人民幣12.8-20萬元間，預計明年第4季開幕。

受到中國消費市場低迷及電子商務分食市場影響，東凌陸續調整體質不佳門市，目前兩岸直營門市達286家，較去年同期345家縮減59家。

該公司8月合併營收約7997萬元，較去年同期衰退16.16%，累計1-8月營收6.87億元，較去年同期衰退19.32%。

許復進指出，東凌過去開設直營店以中國一、二級城市為主，未來在實體店面開設會視商圈特性，拓展至一、二級城市較郊區的商圈。

同時已積極佈局電子商務市場，在天貓、京東、銀泰網等網路商城開店，搶食嬰幼童用品市場商機，今年網購通路創造的營收占比為3%，已較去年同期2.5%微增。