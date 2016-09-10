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iPhone7沒新意 蘋概股軟趴趴

2016-09-10

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone7沒新意，蘋果股價重挫2.6%，創近1個多月新低，拖累台灣蘋果概念股跟著垂淚，大立光（3008）、鴻海（2317）、和碩（4938）走弱，大立光更一舉跌破月線，接下AirPods耳機訂單的英業達（2356）也從前天的大漲轉為大跌，蘋果概念股成為昨日台股大跌近百點的元凶。

蘋果iPhone7發表後負評不斷，市場失望情緒反映在蘋果股價上，蘋果股價大跌，台灣蘋果概念股首當其衝，幾乎全面走跌，大立光、玉晶光（3406）、華通（2313）跌幅均逾2%，台積電（2330）、鴻海跌幅也有1%以上。

法人指出，根據過去歷史經驗，蘋果新機發表後，股價多會利多出盡，出現下挫。蘋果iPhone7雖然缺乏令市場眼睛為之一亮的創新，但仍有一定的銷售量，對於相關供應鏈下半年營運帶來成長動能，可多留意下週開賣後消費者對於雙鏡頭、無線耳機新功能的後續反應。

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