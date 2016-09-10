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蘋果與非蘋訂單通吃 台積電8月營收943億

2016-09-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果新推出iPhone7拉貨需求，帶動台積電8月合併營收一舉飆高達943.11億元，較上月增加23.5%，較去年同期增加40.7%，不僅首度單月破900億元，也創歷年單月營收歷史新高；聯電（2303）、世界先進（5347）8月營收也呈現成長。

台積電除了獨家為蘋果iPhone7代工生產A10處理器之外，也大吃非蘋陣營中低階手機相關產品的訂單。通訊產品需求強勁之外，加上工業、車用與消費性電子需求回溫，帶動台積電產能利用率全面上揚，16奈米與28奈米先進製程尤其供不應求，拉抬8月營收比上月大增近180億元，比市場預期高。

台積電7、8月合計營收達1707.03億元，以公司預估第3季合併營收將達2540-2570億元推估，台積電9月合併營收約833-863億元之間，順利達季增14.5-16%營運目標可期。

台積電共同執行長劉德音日前表示，第4季會有季節性庫存調整，但預期應不會比第3季差太多，全年營收成長將會接近目標上限10%。台積電累計1-8月合併營收約5960.8億元，較去年同期增加3.6%。

台積電8月營收雖飆高，但蘋果發表iPhone7卻無太大驚喜亮點，銷售後市被市場看空，致使昨蘋概股股價黯淡，台積電也遭外資賣超逾1萬張，衝擊股價跌破180元，收179.5元、下跌3.5元。

聯電、世界先進營收增

聯電（2303）昨也公布8月份合併營收129.33 億元，月增3.5%、年增6.09%，為今年單月營收次高水準；今年1-8月累計合併營收968.29億元，年減3.71%。

世界先進（5347）8月合併營收約22.34億元，月成長約2.7%、年成長約31.88%，創17個月來新高；累計今年1-8月合併營收約170.86億元，年增長6.33%。法人預估，聯電、世界先進第3季合併營收皆可望達財測目標。

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