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股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑

2016-09-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，世界股、債市昨跌深，亞洲市場籠罩在北韓測試核武、蘋果iPhone 7等新產品缺乏驚喜的陰影下，科技股領跌，南韓股匯市重挫；歐美國家公債遭投資人拋售，跡象顯示主要國家央行開始質疑進一步貨幣寬鬆刺激成效；國際油價本週漲幅縮減，帶領大宗商品走低。

亞洲股市週五普遍收黑，MSCI明晟亞太指數盤中跌深0.6%。日股收在平盤附近，日本首相安倍晉三和日本央行總裁黑田東彥會商，交換雙方對貨幣政策的意見。南韓、台灣、菲律賓、印尼股市跌幅皆超過1%，台積電、三星電子股價跌深達1.9%、3.9%。台積電是蘋果iPhone晶片供應商，三星Galaxy Note 7手機爆炸事故引發全球召回換新機，且遭美、日等國警告禁止在飛機上使用。

在北韓昨日第5次進行核武測試後，南韓金融資產遭投資人拋售，韓元兌美元盤中貶深0.7%；南韓央行週五把基準利率保持在1.25%的紀錄低點不變。

在日媒報導日本央行考慮進一步下調負利率後，日圓兌美元昨盤中貶值近0.3%，上海匯市人民幣兌美元也貶值0.2%。

歐洲央行（ECB）週四宣布維持3大利率不變，未加碼或延長量化寬鬆（QE）購債計畫，維持每月購債800億歐元至明年3月，淡化歐洲需要更多刺激的可能性。

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