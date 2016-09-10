股匯雙殺 台幣重貶2.24角
2016-09-10
〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場昨上演股、匯雙殺行情，加權指數大跌超過1％，匯市午盤過後甚至上演美元的軋空行情，導致新台幣貶勢急速擴大，接連貶破31.4元、31.5元兩道關卡。
新台幣終場以31.51元兌1美元作收，重貶2.24角，創近2個半月單日最大貶幅，且為連續第二個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司總成交量為10.75億美元。
「早上滿無聊，下午相當精采！」外匯交易員說，受到台股下跌影響，新台幣盤初開低貶破31.3元價位，但銀行間操作相對保守、謹慎，匯價波動區間非常窄，僅在5分內，但午盤過後情況完全不同。
匯銀主管表示，新台幣跳空開低，吸引部分外商銀行放空美元，沒想到下午有超過100支（1億美元）軍購款的美元買盤湧入，讓稍早放空美元的外銀傻眼，紛紛進場回補、停損，因此上演軋空行情，並加重新台幣貶勢。新台幣昨貶幅達0.71％，在主要亞洲貨幣中，僅次於馬幣的0.76％，日圓、韓元則分別走貶0.61％、0.53％。
外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）將於9月20、21日召開為期2天的聯邦公開市場委員會（FOMC），在此之前，預料鷹、鴿兩派官員仍會相繼放話，使得新台幣恐難避免大幅波動走勢。
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