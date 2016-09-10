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〈國際現場〉Google測試無人機送外賣

2016-09-10

Google母公司Alphabet擬本月在美國維吉尼亞理工暨州立大學開始測試以無人機來送外賣。此一Alphabet旗下研究部門的翔翼計畫（Project Wing）將展開僅幾週的實驗性服務，維州理工大學和墨西哥速食連鎖餐廳Chipotle同意參與試驗，由無人機把餐車上所準備的墨西哥捲餅，遞送給幾百英尺外的外賣員手裡，外賣員接到後再派送餐點給校園裡等候的一小部分師生職員。

彭博報導，美國聯邦航空總署已通過這項計畫，這是企業無人機在美國境內試驗範圍已延伸至實際生活面的一個計畫，網路零售鉅子亞馬遜、大賣場沃爾瑪百貨等企業都期待無人機送貨將可成為經常性運作。目前，亞馬遜已在英國一處展開一波遞送包裹的試驗。翔翼計畫無人機將使用自我導航功能，可像一架飛機般飛行或像直升機般盤旋，測試送餐導航系統的準確性及民眾回應。

（編譯楊芙宜）

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  • Google測試無人機送外賣。（Alphabet公司提供）

    Google測試無人機送外賣。（Alphabet公司提供）

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