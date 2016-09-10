法媒︰蘋果已江郎才盡
2016-09-10
〔編譯王惠慧／綜合報導〕蘋果甫在產品發表會推出的iPhone 7，由於新意、驚喜不足，遭法國國際廣播電台稱蘋果江郎才盡，分析師指iPhone 7並非改變蘋果命運的革命性機種。
法國國際廣播電台報導，蘋果手機iPhone 7及iPhone 7 Plus的發表會，盛況不如以往，再沒有讓果粉欣喜若狂的能力，iPhone 7由於並未包含蘋果原創而其他家手機業者所沒有的元素，因此媒體追捧甚少，iPhone雖在手機產業居領導地位，但蘋果似乎已江郎才盡；週四於紐約股市，蘋果股價下跌2.62%至105.52美元。
另一方面，德銀分析師史克里伯納（Sherri Scribner）指出，不管是高清晰的相機鏡頭還是把耳機孔拿掉，這都不是革命性的創舉，他表示，「整體而言，新款較先前的機種有所改善，但無法改變蘋果命運，甚至帶來一輪新的產品週期」。
此次iPhone 7將於9月16日在美國、中國等主要市場上市，然而即使首波上市國家增加，富國銀行仍預測，在第一個週末銷售將介於1400萬至1500萬台之間。
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