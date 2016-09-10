中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國商務部正調查，含中國鋁業鉅子「中國忠旺控股」在內中企非法繞道墨西哥後，轉運鋁材至美國，以規避關稅；中國忠旺遭控在墨西哥存放高達100萬噸鋁材（約全球庫存6%），掩蓋原產地在中國，從享有北美自由貿易最惠國待遇的墨西哥轉運、低價傾銷至美國，導致多家美國煉鋁業者倒閉，這已成為美中貿易衝突最新來源。
報導指出，美國鋁業主管2年前聘飛行員穿越墨西哥聖荷西伊圖拜德（San José Iturbide），拍下沙漠一處工廠的空照圖，發現近100萬噸鋁材整齊排放在鐵絲網圍住的工廠內，這些鋁材價值高達20億美元（約630.2億台幣），占全球庫存量6%，足以生產220萬輛福特F-150貨卡車或770億個啤酒罐。
中國鋁業如同鋼鐵業般都受到國家電力及政府補貼，在金融海嘯後產能過剩情況惡化。中國過去5年鋁材產量倍增，在國內市場需求萎縮之際，大量出口至美國，促使美國自中國進口的鋁材從2010年占14%，快速攀升至2015年占40%。美國煉鋁業在2000年時仍有23家，迄今年急遽縮減至只剩下5家。
美國最大製鋁商美鋁公司（Alcoa）正分拆公司，把仍可獲利的零組件部門從陷入困境的鋁原料經營中獨立出來。美鋁執行長克萊恩菲爾德曾表示，中國非法出口鋁品，是導致美國鋁價直直落的主因。
美國鋁擠壓材協會主席亨德森（Jeff Henderson）表示，中國忠旺試圖以「轉運」手法，把鋁材繞道墨西哥輸出，掩蓋原產地來源為中國，藉以規避美國關稅；該協會已向美國商務部提出申訴，指控中國忠旺等公司違反美國反傾銷法令。
中國忠旺董事長劉忠田日前受訪時撇清，表示其公司和墨西哥發現的大量鋁材或轉運行為之間沒有任何關係。美國、墨西哥、加拿大在內的北美自由貿易區內國家彼此享有最惠國待遇，貨品自由流通而豁免關稅。
不過，《華爾街日報》報導，從中國忠旺的公司紀錄、貿易文件、法律文件及生意往來人士訪談顯示，劉忠田說詞疑點重重，包括數十萬噸以上鋁材從中國裝船，運往墨西哥，運輸涉及一連串公司，包含劉忠田兒子的公司，及劉忠田長期生意夥伴的公司。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 台灣好行學生半價 周邊消費優惠
- 09/10 各報重點新聞一覽
- 威廉拍電影 屁屁吃香 阿緯力挺 砸老本包場
- 帕運／半勝之差 李凱琳遭逆轉失牌
- MLB》殷仔最快17日回歸
- 地景藝術節 今5接駁車密集接送
- 政院300億救觀光 國民黨續批
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 棋琴文蓮苑 左營綠園道景觀宅
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 暨大附中員工 全數通過CPR測驗
- 就讀高中特殊需求類科 免學雜費
- 猴嗑南庄甜柿 炮攻電網無效
- 9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住
- 打羽球打到跟腱斷裂 姿勢不良熱身不足惹禍
- 愷樂才嘴甜 卻洩KID痔瘡
- 傑克躍上Tod’s看板 入駐義大利─拍攝賓漢愛上義鄉 想移民當故鄉
- 綠衣天使送月餅 獨老揪感心
- 全球荒野面積銳減 25年少掉2個阿拉斯加
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 彩繪「泰迪熊」 後壁插秧
- 《最後一次自由》預告 借聲川普超諷刺
- 鄭有美粉嫩美肌 屍速列車亮點
- 自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇
- 提前暖節 老外型男為寒士們上菜
- 檢察官、社會勞動人 台西淨灘
- 娜塔莉秀孕肚 「瓦城」再見水都
- 朵朵小語 改變
- 柯淑勤斷言邱澤登戲王 《春梅》《大稻埕》金鐘遺珠
- 台三線產業整合座談會》北埔場 商圈不滿遭獨漏
- 瑞典劇團《鱷魚鴨Guji Guji i》週日還有票
- 彰化地院新大樓 10月啟用
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 基隆海洋廣場望遠鏡賞月 今晚登場
- 台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅
- 中橫臨37便道巨石開拆
標題：中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email