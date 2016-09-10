中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫

2016-09-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國商務部正調查，含中國鋁業鉅子「中國忠旺控股」在內中企非法繞道墨西哥後，轉運鋁材至美國，以規避關稅；中國忠旺遭控在墨西哥存放高達100萬噸鋁材（約全球庫存6%），掩蓋原產地在中國，從享有北美自由貿易最惠國待遇的墨西哥轉運、低價傾銷至美國，導致多家美國煉鋁業者倒閉，這已成為美中貿易衝突最新來源。

報導指出，美國鋁業主管2年前聘飛行員穿越墨西哥聖荷西伊圖拜德（San José Iturbide），拍下沙漠一處工廠的空照圖，發現近100萬噸鋁材整齊排放在鐵絲網圍住的工廠內，這些鋁材價值高達20億美元（約630.2億台幣），占全球庫存量6%，足以生產220萬輛福特F-150貨卡車或770億個啤酒罐。

中國鋁業如同鋼鐵業般都受到國家電力及政府補貼，在金融海嘯後產能過剩情況惡化。中國過去5年鋁材產量倍增，在國內市場需求萎縮之際，大量出口至美國，促使美國自中國進口的鋁材從2010年占14%，快速攀升至2015年占40%。美國煉鋁業在2000年時仍有23家，迄今年急遽縮減至只剩下5家。

美國最大製鋁商美鋁公司（Alcoa）正分拆公司，把仍可獲利的零組件部門從陷入困境的鋁原料經營中獨立出來。美鋁執行長克萊恩菲爾德曾表示，中國非法出口鋁品，是導致美國鋁價直直落的主因。

美國鋁擠壓材協會主席亨德森（Jeff Henderson）表示，中國忠旺試圖以「轉運」手法，把鋁材繞道墨西哥輸出，掩蓋原產地來源為中國，藉以規避美國關稅；該協會已向美國商務部提出申訴，指控中國忠旺等公司違反美國反傾銷法令。

中國忠旺董事長劉忠田日前受訪時撇清，表示其公司和墨西哥發現的大量鋁材或轉運行為之間沒有任何關係。美國、墨西哥、加拿大在內的北美自由貿易區內國家彼此享有最惠國待遇，貨品自由流通而豁免關稅。

不過，《華爾街日報》報導，從中國忠旺的公司紀錄、貿易文件、法律文件及生意往來人士訪談顯示，劉忠田說詞疑點重重，包括數十萬噸以上鋁材從中國裝船，運往墨西哥，運輸涉及一連串公司，包含劉忠田兒子的公司，及劉忠田長期生意夥伴的公司。