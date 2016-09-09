遠雄又掀口水戰 轟7基準

2016-09-09

〔記者徐義平／台北報導〕北市府昨上午宣布大巨蛋案暫緩解約，下午再掀口水戰。針對北市府稱七項公安基準是台北的法律、也是台灣的法律，又指「大巨蛋樓梯消失」等；遠雄集團發言人楊舜欽強力抨擊，這根本是於法無據，更違反採購法事項，國內外法規都沒有北市府口中的七項基準；他還強調，大巨蛋樓梯總寬度為全世界巨蛋最寬、設計最優，絕非市府所說，整個地下室只有兩支樓梯。

楊舜欽說，法律制定的標準嚴苛，法律也絕非三個日本人可以制定，更不可能制定一個只有遠雄該遵守的法律，這點遠雄絕對不能同意以這樣於法無據的標準進行審議，這也是違法的行為。

他也嚴正聲明，巨蛋棟及商場棟之間全面區劃阻隔（法規為一小時，施作兩小時防火牆區劃，並無直接連通），巨蛋棟所有出入口與商場出入口均獨立分流，這是原有建照既有設計規劃，並非在市府的要求下才變更。

楊舜欽表示，遠雄巨蛋接受遵守北市府既有的法規，以合法的程序為基礎來進行第三次變更申請，盼能儘快順利興建營運。