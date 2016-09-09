柯嗆郝︰解決十幾年爛攤子
2016-09-09
〔記者郭安家、鍾泓良、郭逸／台北報導〕大巨蛋暫不解約遭環團、部分北市議員批評，前台北市長郝龍斌更譏現任市長柯文哲自導自演搗蛋記。柯文哲對此反擊，大巨蛋零權利金、引發交通、公安疑慮等問題，都「不是我們造成的」，他在設法解決爛攤子。
郝龍斌批自導自演搗蛋記
柯指出，前市府規劃大巨蛋做世大運開閉幕場館，遠雄就以此當幌子不按圖施工，還於六天內完成中央、地方建照審查，中華民國什麼時候效率這麼高？柯說，大巨蛋是過去十幾年累積的問題，他設法解決爛攤子；而即使遠雄改善公安，世大運也不會辦在大巨蛋。
郝龍斌稍晚於台東受訪表示，昨天的結果就像「一顆蛋孵了五百天，結果是一隻ＣＰ一五七的可達鴨！」郝說，「柯市長還是只能繼續批評我、抱怨爛攤子，來掩飾自己的問題。」
環團︰與遠雄妥協 市民輸了
松菸公園催生聯盟召集人游藝認為，柯文哲一直像「狼來的孩子」喊說要解約，卻跟遠雄妥協，把市民尊嚴跟市府誠信踩在腳底，「根本不是市民贏了，是整個台北市民大輸特輸。」市府說不解約後，遠雄馬上指七項基準於法無據，市府中計了；游藝表示，今天上午將率眾至北市府抗議柯文哲與遠雄妥協。
議員︰唱雙簧 超完美騙局
而去年曾發起解約連署的台北市議員王世堅也批評，柯和遠雄董事長趙藤雄唱雙簧、打假球，歹戲繼續拖棚，未幫市民、市府找回公道及公安，超完美騙局，如海濤法師所說「眼睛業障重，都是假的。」
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