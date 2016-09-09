續孵巨蛋 柯文哲︰保留解約權
希望用最小成本解決
〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨主持「台北文化體育園區ＢＯＴ案記者會」，宣布暫時不行使終止大巨蛋契約的權利；柯坦言考慮過拆蛋，「合約簽成那樣子，除了終止合約外沒有其他辦法」，但遠雄願按照市府公安標準審查，市府也希望用最小成本解決事情。外界質疑放水，柯強調「給遠雄最後一次機會」，若遠雄無積極作為，還是會終止契約。
給遠雄最後一次機會
柯文哲表示，「拖了一年多也讓我民調掉了十幾趴，但我相信這對遠雄也很痛苦；希望經過這件事後，大巨蛋可以變成比較安全的、符合公平正義的巨蛋」、「我從來不認為是台北市政府贏了還是遠雄輸了，希望從歷史眼光來看市民贏了，這樣就好了。」
遠雄前天書面承諾完成建照第三次變更設計，但未鬆口承認七項公安標準。柯文哲則說，七項公安標準是最好的標準，台灣建築中心、環評會、都審會專業審查，應會接近那標準完成；大巨蛋容留面積少一點，商業面積就不用減那麼多，遠雄會評估怎麼做符合最大利益。
7項標準台灣的法律
但都發局長林洲民強調，七項標準是台北市及台灣的法律，是很清楚的事實，遠雄也說會依照現行法令。
對於北市府未要求大巨蛋改善期限，副市長鄧家基解釋，會依審查程序來考量「容忍期限」，如果故意拖延，會啟動懲處機制；遠雄可明天就送審，但可能明天就被退件，所以必須要有充分準備。柯文哲說，只要遠雄照公安標準，審查速度也會變快，一直拖下去，對遠雄董事長趙藤雄也不利，市府仍可終止契約。
拖延會啟動懲處機制
柯文哲表示，市府還有合約議約小組處理監察院卅九項合約糾正案，至於「大巨蛋能不能在我任內蓋完，取決遠雄一念之間，他（趙藤雄）如果想通了，願意退讓也許就少賺一點」，有時是意氣之爭，態度改變，會較順利進行。
能否蓋完在遠雄一念間
為了準備終止契約，柯文哲透露，日前已拍好解約影片，此外兩週前也去高雄拜訪星雲法師，他坦言自己缺點「貢高我慢」（驕傲自大），星雲回他「何不還你自己本來面目就好」；他提到金剛經「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，不料星雲反問「那如果是一切無為法呢？」讓他愣住，但聊完後有收穫。
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