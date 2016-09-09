樂陞不告百尺與中信銀了

2016-09-09

〔記者張慧雯、王孟倫／台北報導〕樂陞才在前日透露昨將召開臨時董事會，擬向股務代理機構中國信託銀行及收購方百尺竿頭提告。但昨臨時董事會後發表八大聲明，董事長許金龍並未現身，由副董事長李柏衡與財務長謝東波出席說明，強調考量金管會已主動向北檢告發，為盡快讓投資人爭取該有權益及賠償，將不另提告訴。

李柏衡照稿念出「八大聲明」，從百尺竿頭公開收購樂陞股票、到如何違約等，再度從頭開始說明原委；且強調董事會與審議委員會都有按規定履行義務，善盡善良管理人之責；另百尺竿頭在公開說明書上確實記載資金來源，董事們很難無端質疑百尺竿頭的資金能力。

至於是否向中信銀與百尺竿頭提告；樂陞表示，董事會中討論激烈，但最後以金管會已主動向北檢告發為由，不另發起告訴動作。

金管會︰

移送百尺、究責中信銀 絕不包庇

不過，金管會昨天表示，為了釐清案情與責任歸屬，近日就會找中信銀來說明。金管會主委丁克華說，百尺竿頭的公開收購說明書，寫的跟做的不一樣，這是欺騙，涉及刑事責任，所以移送法辦；而中信銀雖只是代理中介機構，但一樣會查中信銀的角色，包括公開收購案的簽約過程，若有責任，一定查清楚。他強調：「我絕對不會包庇任何一個人，要追究到底。」

金管會證期局官員指出，將要求中信銀將相關書面資料送達，並找中信銀來說明，約詢重點包括：簽署契約內容、相關處理過程有無不當或疏失等。