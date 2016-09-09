莊孝維！ 樂陞跌停拉到漲停

2016-09-09

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞今才要實施庫藏股，但昨日股價戲劇化演出，先以跌停板三十七．四五元開盤，約三十分鐘後竟直拉漲停板四十五．七五元，上下震幅將近二十％。讓不少投資人看傻眼，更有投資人大罵：「搶收購案追到最高價、結果殺到最低價，真的是淌血的一課！」

樂陞一早賣單高掛上萬張，吞下第七根跌停板；怎料開盤十五分鐘後風雲變色，突湧入數筆約三千多張大單，先是以跌停板成交三八八七張，再以平盤價四十一．六元成交三六二○張，隨即一路上攻，九時四十分直攻漲停板，收盤時成交量達一．四七萬張，還有三千多張漲停板買單高掛。

但樂陞收購自救會臉書粉絲團還是罵聲不斷，不少昨早以跌停板賣出股票的股民大罵：「一日二十％，真╳╳的富貴險中求！」「早上賣到最低，真的心好痛啊！」「一小時內兩大金主進場，樂陞安養院瞬間漲停！」「到底是誰買的？」

被投資人慘罵「當初應讓樂陞暫停交易」的櫃買中心昨也解釋，樂陞收購告吹是百尺竿頭的問題，樂陞如主動申請暫停交易，不符「重大訊息處理程序規定」，若是櫃買中心宣布暫停交易，反將造成流動性不足。