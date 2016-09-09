工商團體︰羅列指標 須全盤考量

2016-09-09

〔記者羅倩宜／台北報導〕對政府催生基本工資法。工商團體表示，不清楚內容是什麼，但不反對明訂工資調漲的指標，例如ＧＤＰ（國內生產毛額）、通膨指數門檻，另企業獲利狀況也須考量在內。

ＧＤＰ、物價指數是最基本的

工業總會秘書長蔡練生表示，不論是基本工資或最低工資，未來調漲訂出公式或門檻指標，資方並不反對；「但公式怎麼訂才是重點，必須全盤考量，羅列各種指標。」蔡練生說，ＧＤＰ、物價指數當然是最基本的，達到什麼門檻，就可調漲薪資，大家有個依據，以免喊漲就漲，吵個不停。

工總認為，除ＧＤＰ和通膨之外，也應考量企業獲利狀況；例如當年度全台灣的企業，到底有沒有賺錢？還是只有幾家指標性大企業如台積電、鴻海獲利，其他都在損平邊緣掙扎？「財政部都有報稅的資料，政府應該善用大數據好好分析一下。」

工商協進會理事長林伯豐指出，不清楚所謂最低工資法的內容是什麼，現在評論也太早，「看看他們的提案再說吧！讓他們專家先去討論，反正資方講什麼，他們都會再加碼。」

林伯豐指出，工商協進會旗下會員企業，人工約占營運成本二十五％，若工資調漲五％，總成本上升一．二五％，其實是可克服的；台灣企業很擅長提高生產效率、撙節成本，這些資方都會主動做，只希望政府先把經濟和投資環境弄好，才是替勞工加薪最有效的方法。