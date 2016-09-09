全產總批勞動部立法效率差

2016-09-09

〔記者黃邦平／台北報導〕總統府昨天宣示研議改變目前基本工資的審議程序，全國產業總工會理事長莊爵安表示，蔡英文總統在競選政見中就承諾將為「最低工資」單獨立法，時代力量和國民黨早就已經提出版本了，勞動部卻還要等到年底才會有方案，再等立法通過不知要幾時，這種效率根本就是行政怠惰！

學者︰訂出具拘束力指標

文化大學勞資關係系副教授李健鴻指出，全球有一百八十五國規定最低工資，其中一百國有法律規定；對台灣而言，立法最大的意義是訂出有拘束力的調整指標，依此調整基本工資，另外，也可保留一些「參考指標」提供協商空間。

李健鴻說，大多數國家是透過諮詢性質的勞、資、政三方委員會討論，再交由官方核定最低工資，類似台灣現況；其次是由勞、資、政三方直接決定，包含鄰近的日、韓；第三類如北歐或南歐國家多半由各產業勞資雙方代表敲定；另有十二國直接由政府決定。

他指出，全球只有荷蘭和台灣同時規定月薪和時薪，其餘都只規定時薪，頂多再由時薪推算出月薪，且各國都採平等比例原則，台灣近年從月薪換算時薪還要加計十％，這些都很難找到合理解釋，「上課很難教」。