基本工資立法 將明訂調漲指標

2016-09-09

〔記者蕭婷方、陳鈺馥、蘇芳禾、黃邦平／台北報導〕總統蔡英文大選時提政見，主張要訂定基本工資法，保障勞工最低生活水準，也研議改變目前基本工資的審議程序，將最低生活所需參考的指標入法。民進黨立委王定宇昨受訪表示，台灣的低薪是企業與政府要共同調整的問題，目標是要讓勞工長年打拚，反映在每個人的薪資所得，但方法還要各界坐下來談。

基本工資調整問題爭議大，總統府發言人黃重諺昨說，未來將研議立法、修改相關規則，改變目前基本工資審議程序，包括「提高審議的議決位階」，並將最低生活所需所參考的社經指標入法，讓制度更為健全。

勞動部︰提草案前開公聽會

對此，勞動部長郭芳煜表示，目前還在收集各國經驗，尚未討論具體內容，也沒有具體方案，但預計十二月底會提出官方版本，也會進行必要的程序，例如召開公聽會等；且現在已有時代力量等黨團提出修法草案，希望屆時在立法過程整合出最適當的版本。

王定宇認為，台灣面臨的問題是，不管國內ＧＤＰ增加多少，卻未反映在勞工的身上，目標就是要落實分配正義，但將基本工資指標入法僅是眾多方法之一；王舉例，調高基本薪資以外，也可考量將企業盈餘反映在薪資，或讓企業調高員工薪資可抵稅，方法還是要各界坐下來談，強制性與影響層面都需評估。

民進黨團幹事長吳秉叡則認為，最低工資本來就是要維持人民生活所需，照理來說本就應該明文規範，但哪些指標應納入考量，就需要各黨團來談。

此外，勞動部昨天召開基本工資審議委員會，通過明年基本工資調漲五％；各黨立委均正面肯定，認為漲幅資方尚能負荷，是「勞資雙贏」。

國民黨立委張麗善說，基本工資漲五％為可以接受範圍，當然比勞方預期目標還是有些落差，但考量經濟成長率及其他因素，該漲幅對資方應尚能負擔，對勞資雙方是雙贏局面。