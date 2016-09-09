基本工資調高五％ 勞團：落後韓國太多
2016-09-09
〔記者黃邦平／台北報導〕基本工資審議委員會昨天通過明年起基本工資將調高五％，月薪調高一○○一元；全國產業總工會理事長莊爵安說對此結果絕對不滿意；台灣勞工陣線秘書長孫友聯也表示失望，並批評幅度恐仍無法發揮基本工資精神。
文化大學勞資關係系副教授李健鴻則分析，若對照過去八年馬政府執政期間，以二○一二年元月那次調整最多，調高九百元、調幅約五％，這次金額超過馬政府、調幅也差不多追平過去八年最高紀錄，這樣民眾可能比較有感，也許官方就是因此才建議調漲五％，一次追平馬政府八年最高紀錄。
勞酬佔GDP比重下降 企業盈餘卻增加
不過，事前主張要調到二萬六千元、甚至二萬八千元的勞工團體仍然不滿意。身兼基本工資委員的莊爵安指出，受僱人員報酬占國內生產毛額（ＧＤＰ）的比重逐年下降，企業盈餘卻是增加，企業的利潤本來就應該與勞工共享，像南韓過去最低工資落後台灣，到明年還要再調漲七．三％到四萬一千元，台灣落後太多了。
孫友聯強調，這是蔡英文政府執政後第一次調整基本工資，雖然是二○○七年以後調幅最大的一次，但對照去年基本工資凍漲，南韓近年動輒調整七％以上，這個調整幅度恐怕和社會期待落差甚大；他指出，勞動部應該說明如何回應工作貧窮的問題，也應加速推動最低工資法的立法工作，讓台灣最低工資制度性地回到應有的水準。
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