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基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍

2016-09-09

〔記者羅倩宜／台北報導〕基本工資拍板，明年確定調漲五％。工業總會表示：「今年ＧＤＰ（國內生產毛額）能否保一還未定，明年工資漲幅已超越ＧＤＰ好幾倍。」商業總會及工商協進會雖表示，漲幅在可接受範圍，但也強調盼企業都能存活下來，並呼籲政府盡速通過勞基法修正案，讓一例一休及七天國假底定，減少勞資對立。

全台企業一年多付233億元

工總秘書長蔡練生表示，資方原本希望以三％為上限，既能體恤員工，又不衝擊企業競爭力，如今調幅提高，預估明年全台企業主要再多付出二百三十三億元。

蔡練生指出，今年基本工資雖沒漲，但因全面實施週休二日，勞工至少多出六天假，已變相加薪，每多放一天假，雇主就要付出九十一億元成本，六天就是五百四十六億元。他說，如果立法院本月開議，七天國假還刪不掉，九二八教師節及十月好幾天假期都要放假，企業須再多付出成本，今年的負擔很沉重。

工總認為，今年ＧＤＰ能不能保一還不知道，但明年已確定調漲基本工資，漲幅還是經濟成長率的好幾倍，實在不是恰當時機。

商總理事長賴正鎰表示，五％以下是七大工商團體對基本工資調整的默契，「昨資方若無代表出席，基本工資漲幅可能更高。」

工商協進會理事長林伯豐說，與其任由勞資一直對立，基本工資調升五％，資方能夠接受；「其實替員工加薪一千元也不是大事，雇主會自己想辦法改善成本結構。」但他呼籲政府，不要放任勞資問題延燒，立法院新會期開議在即，要儘速通過勞基法修正案，讓七天國假、一例一休、彈性工時等爭議盡快底定。

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  • 基本工資審議委員會昨審議基本工資調漲，七大工商團體中，只有兩大派代表出席，工聯會理事曾寶祥（左）和商總副秘書長劉恆元（右）先後入座，引起一陣騷動。（記者劉信德攝）

    基本工資審議委員會昨審議基本工資調漲，七大工商團體中，只有兩大派代表出席，工聯會理事曾寶祥（左）和商總副秘書長劉恆元（右）先後入座，引起一陣騷動。（記者劉信德攝）

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