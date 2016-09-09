總統接見半導體大老 籲勇敢投資台灣

2016-09-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「2016國際半導體展（SEMICON Taiwan）」日前於台灣圓滿結束，蔡英文總統昨天接見國際半導體產業協會及台灣半導體產業協會董監事和國內半導體大老，蔡英文致詞時表示，政府會做最好的準備，也邀請大家勇敢投資，一起參與台灣新一波的經濟發展。

近年中國半導體產業快速崛起，中國廠商大舉在全球進行投資或收購，也有許多中國廠商高薪挖角台灣人才。

據了解，與會的國際大廠較關心民進黨政府在智慧機械和物聯網的方向和實際做法。

總統表示，半導體產業是台灣的經濟骨幹，政府將會全力協助半導體業者因應各種經營問題，並透過開源與節流雙管齊下，確保水、電供應穩定；此外，政府也會媒合有意來台投資的企業取得足夠的土地，相關部會已在推動。蔡總統表示，在新產業發展的過程中，半導體產業將會持續扮演關鍵角色，並且有更多應用空間。

昨天的出席人士包括，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長暨鈺創董事長盧超群、國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長麥奎克（Denny McGuirk）、國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸等人。