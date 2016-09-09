深耕二線城市 太子建設推案熱銷
2016-09-09
〔記者陳永吉／台北報導〕房市雖不佳，不過太子建設（2511）在二線地區銷售仍傳出捷報！太子總經理謝明汎表示，在新北市新店推出的「W太子」已賣超過6成，高雄的「太子雲」透天厝已賣9成、大樓賣6成，公司將持續深耕二線城市。
謝明汎表示，由於一線城市有囤房稅的風險，因此公司決定暫時不在蛋黃區推案，將以交通便利的二線城市為主要推案市場，並鎖定首購族、首換族，推出低總價、低坪數的個案為主。
謝明汎認為，在房地產不景氣的時代，除了希望政府針對稅制進行調整外，建商能做的就是努力經營自己的品牌，靠著品質把口碑做出來，進行市場區隔，滿足對品質要求的民眾需求。
除了土地開發，太子也進行多角化經營，謝明汎表示，目前包括W Hotel、統一國際大樓、金典酒店、台大以及成大宿舍BOT等每年貢獻固定收益，是穩定的獲利來源。
法人表示，太子今年第四季進入入帳旺季，主要入帳標的以台中雲世紀A區、特A區為主，估計入帳金額有30-40億元，今年業績將力拚維持去年水準。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 太子建設
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 瑞穗文旦評鑑 金牌一箱2000元
- 黑吃黑？ 搶劫爆打藥頭 謊稱警察辦案
- 京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑
- 《搖滾騷包》寶石鉚釘+霓虹光感
- 《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
- 下雨也沒轉運 詹詠然混雙4強止步
- 驚喜！中山美穗秘密抵台 台北街頭挺《情書》
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 德州中學驚傳槍聲 女生槍傷同學後自戕
- 社論》台灣在國際社會要有行動力並發聲
- 退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席
- 感謝教母語 越官員參訪又送禮
- 自由廣場》正期軍校Ａ君
- 太座大腿當畫布 周志慶刺青四大美女
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 缺錢買毒 洗劫4檳榔攤
- 自由廣場》925 徵收民怨總爆發
- 地景藝術節 週日千人築石滬
- 高雄─胡志明市 12月5日首航
- 鼓勵多填志願 國中會考桃連區微調計分
- 雨天車禍多 事故單四小時用半包A4
- 宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中
- 歡樂友緣公開賽 林子涵衝上領先
- 與媒體互動、關懷學生電話... 北市全列校務評鑑
- 印尼棉蘭市長 盼台參與建設棉蘭港
- 文化部借將 陳登欽接文化資源司長
- 電信詐欺納組織犯罪 從重量刑
- 月餅抽驗 台東1件綠豆椪防腐劑超標
- 生態社子島開發 挨批缺農業區
- 百公斤胖妹1人飾3角 裝正妹詐宅男4年
- 青溪特區動工 將闢18條道路
- 台東近40公里聞巨響 原因不明
- 亞洲盃射箭賽 測試世大運安檢大陣仗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 出門帶傘！鋒面影響持續到週日 各地有雨稍降溫
- 動力火車顏家父女同台飆歌
- 陳菊︰高市將成新南向門戶
- 魚池紅茶減產逾3成 價格持平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：深耕二線城市 太子建設推案熱銷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分