深耕二線城市 太子建設推案熱銷

2016-09-09

〔記者陳永吉／台北報導〕房市雖不佳，不過太子建設（2511）在二線地區銷售仍傳出捷報！太子總經理謝明汎表示，在新北市新店推出的「W太子」已賣超過6成，高雄的「太子雲」透天厝已賣9成、大樓賣6成，公司將持續深耕二線城市。

謝明汎表示，由於一線城市有囤房稅的風險，因此公司決定暫時不在蛋黃區推案，將以交通便利的二線城市為主要推案市場，並鎖定首購族、首換族，推出低總價、低坪數的個案為主。

謝明汎認為，在房地產不景氣的時代，除了希望政府針對稅制進行調整外，建商能做的就是努力經營自己的品牌，靠著品質把口碑做出來，進行市場區隔，滿足對品質要求的民眾需求。

除了土地開發，太子也進行多角化經營，謝明汎表示，目前包括W Hotel、統一國際大樓、金典酒店、台大以及成大宿舍BOT等每年貢獻固定收益，是穩定的獲利來源。

法人表示，太子今年第四季進入入帳旺季，主要入帳標的以台中雲世紀A區、特A區為主，估計入帳金額有30-40億元，今年業績將力拚維持去年水準。