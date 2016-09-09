千荷田豪宅標售31戶 僅一戶標出
2016-09-09
〔記者吳佳蓉／台北報導〕降價也難脫手！財政部因都更分回取得的中正區豪宅「千荷田」，第三次標售結果昨出爐，總計31戶僅標出1戶，即使底價「打85折」仍不好賣，國庫每年得繼續負擔360萬元管理費。財政部官員表示，房市冷，豪宅難賣，將研議是否再彈性調降底價，增加投資者誘因，視適當時間點再釋出。
「千荷田」位於台北市中正區汀州路，由吉美建設起造，為國有地參與都更分回的住宅，共32戶，坪數75到92坪之間（含車位）。前年首次招標售出1戶，剩餘31戶去年標售全摃龜，今年捲土重來，總價較去年打了「85折」，降至5071~6635萬元，每坪單價約73~86萬元，但仍僅標脫1戶。
官員表示，唯一標出的一戶，位於7樓，以總價6040萬元標出，僅超出底價0.07%，每坪單價約70多萬元；其餘30戶則全數摃龜，以每戶每月平均1萬元管理費來計算，國庫仍得每年支出360萬元，估計從2011年9月交屋至今，總共付出近1500萬元管理費，形成財務負擔。
推測標售失利主因，官員認為，一來是景氣不佳、房市交投冷清，使豪宅更難賣，二來還是價格因素，受國產法限制，必須查估市場價格，作為訂定底價的基準，價值頂多降到與市價相當，誘因有限。
官員指出，千荷田屬住宅房型，坪數又大，不適合做為辦公室、社會住宅或官舍，只好一步一腳印，適當時機再釋出標售；但會研議，是否能以查估市價打8折或7折的方式，訂定標售底價，以增加市場誘因。
對於未來1到2年可能還有百戶類似千荷田的大坪數高價宅將分回，官員表示，會視分回情形，決定處置方式；但強調，近兩年的都更分回新案，都已定調須與建商溝通分回坪數、空間規劃，以利轉作辦公廳舍或社會住宅之用，避免千荷田事件重演。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 千荷田
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 瑞穗文旦評鑑 金牌一箱2000元
- 黑吃黑？ 搶劫爆打藥頭 謊稱警察辦案
- 京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑
- 《搖滾騷包》寶石鉚釘+霓虹光感
- 《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
- 下雨也沒轉運 詹詠然混雙4強止步
- 驚喜！中山美穗秘密抵台 台北街頭挺《情書》
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 德州中學驚傳槍聲 女生槍傷同學後自戕
- 社論》台灣在國際社會要有行動力並發聲
- 退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席
- 感謝教母語 越官員參訪又送禮
- 自由廣場》正期軍校Ａ君
- 太座大腿當畫布 周志慶刺青四大美女
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 缺錢買毒 洗劫4檳榔攤
- 自由廣場》925 徵收民怨總爆發
- 地景藝術節 週日千人築石滬
- 高雄─胡志明市 12月5日首航
- 鼓勵多填志願 國中會考桃連區微調計分
- 雨天車禍多 事故單四小時用半包A4
- 宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中
- 歡樂友緣公開賽 林子涵衝上領先
- 與媒體互動、關懷學生電話... 北市全列校務評鑑
- 印尼棉蘭市長 盼台參與建設棉蘭港
- 文化部借將 陳登欽接文化資源司長
- 電信詐欺納組織犯罪 從重量刑
- 月餅抽驗 台東1件綠豆椪防腐劑超標
- 生態社子島開發 挨批缺農業區
- 百公斤胖妹1人飾3角 裝正妹詐宅男4年
- 青溪特區動工 將闢18條道路
- 台東近40公里聞巨響 原因不明
- 亞洲盃射箭賽 測試世大運安檢大陣仗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 出門帶傘！鋒面影響持續到週日 各地有雨稍降溫
- 動力火車顏家父女同台飆歌
- 陳菊︰高市將成新南向門戶
- 魚池紅茶減產逾3成 價格持平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：千荷田豪宅標售31戶 僅一戶標出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分