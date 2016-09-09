千荷田豪宅標售31戶 僅一戶標出

2016-09-09

〔記者吳佳蓉／台北報導〕降價也難脫手！財政部因都更分回取得的中正區豪宅「千荷田」，第三次標售結果昨出爐，總計31戶僅標出1戶，即使底價「打85折」仍不好賣，國庫每年得繼續負擔360萬元管理費。財政部官員表示，房市冷，豪宅難賣，將研議是否再彈性調降底價，增加投資者誘因，視適當時間點再釋出。

「千荷田」位於台北市中正區汀州路，由吉美建設起造，為國有地參與都更分回的住宅，共32戶，坪數75到92坪之間（含車位）。前年首次招標售出1戶，剩餘31戶去年標售全摃龜，今年捲土重來，總價較去年打了「85折」，降至5071~6635萬元，每坪單價約73~86萬元，但仍僅標脫1戶。

官員表示，唯一標出的一戶，位於7樓，以總價6040萬元標出，僅超出底價0.07%，每坪單價約70多萬元；其餘30戶則全數摃龜，以每戶每月平均1萬元管理費來計算，國庫仍得每年支出360萬元，估計從2011年9月交屋至今，總共付出近1500萬元管理費，形成財務負擔。

推測標售失利主因，官員認為，一來是景氣不佳、房市交投冷清，使豪宅更難賣，二來還是價格因素，受國產法限制，必須查估市場價格，作為訂定底價的基準，價值頂多降到與市價相當，誘因有限。

官員指出，千荷田屬住宅房型，坪數又大，不適合做為辦公室、社會住宅或官舍，只好一步一腳印，適當時機再釋出標售；但會研議，是否能以查估市價打8折或7折的方式，訂定標售底價，以增加市場誘因。

對於未來1到2年可能還有百戶類似千荷田的大坪數高價宅將分回，官員表示，會視分回情形，決定處置方式；但強調，近兩年的都更分回新案，都已定調須與建商溝通分回坪數、空間規劃，以利轉作辦公廳舍或社會住宅之用，避免千荷田事件重演。