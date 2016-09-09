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全球55國Q2房價 台灣跌幅9.4%居首

2016-09-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕總部位於倫敦的房地產諮詢公司萊坊國際（Knight Frank），日前發布今年第2季萊坊國際全球房價指數，土耳其以近14%的年增幅，在全球55國和地區中高居第1，也是該國連續第5季奪冠，但漲幅較第1季的19%下滑。表現最糟的是台灣，第2季房價較去年同期大跌9.4%。香港則下跌8.1%，名列倒數第3。

紐西蘭今年第2季房價年增幅達11.2%，名列全球第2，主要因為移民人口增加、低利率和房屋供應有限所致。

紐西蘭大城奧克蘭8月平均房價首度來到100萬紐元（約74.3萬美元），紐西蘭政府的資料顯示，去年奧克蘭房價漲幅達15%，較2007年的前波高峰還要再漲逾85%。

紐西蘭央行已持續發出警告，房價暴漲可能危及金融穩定。今年10月1日紐西蘭多項打房措施將生效，包括提高頭期款。

除了土耳其，房價表現最佳的5國之一瑞典，今年第2季房價也出現放緩，年增幅達8.9%，名列全球第5，但漲幅不及第1季的13%。

中國的房價也持續上漲，在截至今年第2季的1年內，平均漲幅達5.9%。不過，漲幅最大的5個城市—北京、廣州、三亞、上海和深圳，與其他647個城市的房價正在拉大。

今年第2季台灣平均房價較去年同期下跌9.4%，跌幅居全球55國和地區最大，香港下跌8.1%，名列倒數第3，新加坡下跌2.4%，名列倒數第6；3地房價走跌，主要因為經濟成長疲弱，實施嚴格的打房措施，加上美元走強，傷害房屋銷售。

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