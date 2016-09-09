中國8月進口 近2年首次增長

2016-09-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國海關總署週四發表數據顯示，今年8月中國出口以美元計年減2.8%，以人民幣計則年增5.9%，主要受到人民幣貶值影響；8月進口方面，以美元計年增1.5%，為近2年以來首次增長。

中國出口受到人民幣貶值的緩衝，與此同時，房地產和基礎建設持續幫助推高需求，8月進口以美元計為2014年以來首度向上攀升，並顯露出往後可能繼續上升的態勢。

今年8月中國貿易順差達520.5億美元，遜於彭博預估的588.5億美元，也低於7月的523.1億美元；以地區而言，中國對歐盟、日本進出口增長，對美國、東協則進出口下降。

雖然中國正面臨工資上漲、勞動力縮減，與勞動成本較低的國家競爭愈趨激烈，但因在萎縮的國際貿易市場仍佔有一席之地，且人民幣貶值也順勢幫了一把。