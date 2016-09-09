儒鴻、聚陽8月營收年減2成

2016-09-09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕北美成衣適逢多事之秋，由於美國經濟不佳、消費動能弱，Gap Inc.營收連摔6季，8月底位於紐約倉庫發生大火，零售通路科爾百貨、目標百貨業績也都看淡。未來下單恐趨於保守，台灣北美成衣供應鏈—紡織「股王」儒鴻（1476）、「股后」聚陽（1477）公布8月合併營收，不約而同「年減2成」，累計1~8月也都呈現個位數衰退。

儒鴻8月營收為18.7億元，年減20.1%；累積1~8月合併營收為155億元，年減5%。聚陽8月合併營收17.9億元，年減20.8%；累積1~8月合併營收為146.6億元，年減3%。

即使北美客戶零售表現不佳，儒鴻副總經理羅仁傑表示：「北美個別國際客戶對儒鴻營收占比不到5%，對公司影響不是很大。」北美服飾零售業已經不好3~5年，儒鴻的因應之道是開發市場利基產品，產能的90%放在毛利率高的機能性穿著上。

聚陽營收2成來自Gap、8成來自北美，預估北美客戶在存貨去化不順利，現金流少的情況下，今年下半年下單也偏保守；未來聚陽將逐步把機能性產品占比提升至25%，且今年加強開發北美客戶。在成本與生產循環的控管上，已與南紡合作在越南自建布廠，向上做垂直整合。

法人認為，台灣紡織業未來雜音很多，像是現在台灣紡織業聚集的越南，雖因有簽TPP遭追捧，但在美國2位總統候選人的保護主義政見下，應該不會像之前規劃的7成以上成衣「區域內零關稅」那麼高的優惠，結果恐是四不像，美國聯準會升息與否，也牽動境內景氣發展，身為美國成衣供應鏈的台灣紡織業，將以毛利率與附加價值高的機能性產品力抗零售嚴冬。