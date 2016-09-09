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金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元

2016-09-09

〔記者李靚慧、盧冠誠／台北報導〕金控前8月獲利陸續出爐，國泰金、富邦金競爭激烈，前8月獲利富邦金以EPS3.71元居冠，國泰金則以2.80元居次。

2大壽險業者8月自結數字競爭激烈，竟然分別在稅前、稅後獲利數字上「稱王」。國泰金因持續認列部分股利收入、備供出售金融資產未實現利益較第2季續增，讓國壽8月稅後淨利攀高，達55.9億元，國泰金控累計前8月稅前獲利達436.4億元，小幅超越富邦金的428.8億元，成為「稅前」獲利王。

不過，若計算稅後獲利，富邦金累計前8月稅後獲利達379.37億元，仍然勝過國泰金的357.2億元，富邦金仍為金控稅後獲利王，富邦金前8月EPS3.71元居各金控之冠，國泰金以2.80元居次。

合庫金（5880）昨也公布8月稅後盈餘14.21億元，前8月總計為97.44億元，較去年同期成長近12%，EPS為0.8元。

另一家公股行庫台企銀（2834）自結8月稅前盈餘5.37億元，前8月達42.96億元，年增率4.37%，累計每股稅前盈餘為0.76元。

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