大同、Netflix結盟 推55型4K電視

2016-09-09

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）力拚4K電視商機，昨日宣布聯手全球串流影音龍頭Netflix，推出55型4K電視，搭配遙控器專屬快捷鍵按鈕，提升智慧電視的使用便利性，由於是國產家電首例，預估在明年農曆年前，銷售量可破3000台。

根據統計，去年全台全年電視銷售量約112萬台，大同綜合訊電總經理張忠棋預估，今年全台電視銷售量應屬「持平」表現，與去年相比，不會有太大的成長，大同在業界市占率約達8%，銷售目標約9萬台。

張忠棋指出，因為覺得智慧電視不好用，年輕人習慣在行動裝置上看電視，目前台灣的智慧電視（Smart TV）市占率僅9%，不過，智慧電視仍有大螢幕、觀看舒適等優點，大同仍看好智慧電視商機，積極思索如何讓智慧電視使用更為便利。

結合Netflix的55型4K電視，大同只賣不到3萬元，價格震撼業界，且首批還送32型液晶電視。大同預估，因為推出55型4K電視新商品、10月還有50型4K電視推出，將有助於今年9~12月電視業績成長，成長幅度估可達10%。至於明年4K電視銷售量，預估可望有倍數成長。