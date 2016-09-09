iPhone 7拉貨 宸鴻、業成、玉晶光營收大增
2016-09-09
〔記者陳梅英／台北報導〕iPhone 7如期發表，蘋果供應鏈笑了！包括觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）、GIS-KY業成（6456）以及鏡頭廠玉晶光（3406）、背光模組廠瑞儀（6176）8月營收月增幅都超過2位數，顯示這波iPhone 7拉貨力道不容小覷，且至少可以維持到9月。
目前看來，觸控面板雙雄受惠最大，據推估，TPK與GIS第3季營收將有超過5成以上的季增幅。
股王大立光8月營收月增幅雖僅5%，似乎不及其他蘋果供應鏈，主要是大立光7月基期相對較高，大立光7月營收相較於6月，大幅增長27.71%，顯示大立光早在7月就反映iPhone 7拉貨效應。
鏡頭廠中的玉晶光則是一連2個月的營收月增幅都在12%左右，玉晶光8月營收7.21億元，月增率12.1%，昨日盤中股價幾度觸及漲停板價位。累計1~8月營收41.11億元，仍較去年同期衰退23.35%。
觸控面板廠雙雄TPK反映蘋果拉貨力道更為猛烈，TPK從7月開始，營收就有顯著跳增，8月營收更重返百億元，達100.48億元，創今年新高，連著2個月的營收月增率均有3成以上；GIS在7月營收月增率達7成後，8月營收持續走升，自結8月營收為63.8億元，月增率23.4%。
目前法人預估，TPK第3季營收可望較第2季成長超過5成，而GIS在第2季基期偏低下，更有機會成長超過8成。
背光模組瑞儀也是悶很久，隨著iPhone 7開始拉貨，瑞儀8月中小尺寸手機背光模組出貨734.2萬片，月增率37%，單月營收35.73億元，月增率14.4%，累計前8月營收280.9億元，年增率2.7%，法人推估第3季營收季增率約3成，單季營收落在120~130億元之間。
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