代工iPhone 7無線耳機 英業達獲利動能強
2016-09-09
〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone 7問世，一大亮點就是AirPods無線耳機首度登場，凱基投顧分析師郭明錤點名英業達（2356）為AirPods代工，這是英業達首度打入蘋果 iPhone供應鏈，由於AirPods為新品，毛利高，可望為英業達獲利挹注強勁動能。
拿掉3.5mm耳機孔是蘋果iPhone 7最勇敢的革新，蘋果同步推出AirPods無線耳機，內建蘋果W1晶片和紅外線感測器，戴上耳機時，即會自動播放，將耳機取下時則會暫停播放，充電一次可提供5小時的聆聽時間，並有快速充電功能，充電15分鐘可聽3小時，訂價5490元。
英業達去年底斥資60.6億元大手筆購置桃園廠辦公大樓，當時就傳出是為了迎接蘋果無線耳機大單作準備，英業達今年表現在同業中一枝獨秀，因伺服器出貨火熱，加上商用型NB成長穩定，英業達前8月是唯一營收正成長的NB代工廠。
法人分析，市場對於AirPods評價兩極，但AirPods對果粉仍有一定吸引力，可望帶動無線耳機風潮，英業達首次打入蘋果手機供應鏈，無線耳機毛利率相對高，加上英業達伺服器出貨比重大幅提升，有助整體獲利表現。
英業達昨日公布8月合併營收377.75億元，月增8.48%，年增15.51%，累積前8月合併營收2762.90億元，年增12.81%。英業達指出，第3季各產品線以資料中心伺服器與智慧手持裝置出貨成長動能最強，其中資料中心季增與年增率可達20%，智慧手持裝置進入傳統旺季，也將出現明顯的成長。
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