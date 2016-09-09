中國鋼板銷美 須課210%反補貼稅
2016-09-09
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商務部7日宣布初裁，中國進口的碳合金鋼板（CTL plate）存在含政府融資協助在內的不正當補貼行為，予以重課高達210.5%的平衡稅（或稱反補貼稅）；而台灣、巴西等5國部分生產商及出口商確實存在美國鋼鐵商提出的緊急情況（可回溯90天實施暫停清關），9月15日將宣布反傾銷初判稅率。
阿塞洛米塔爾美國分公司（ArcelorMittal USA）等3家鋼鐵企業向美國商務部及國際貿易委員會（ITC）提出申訴，指控中國、南韓、日本、奧地利、台灣等12國輸美的特定碳合金鋼板存在傾銷行為，美國商務部今年4月29日公告決定對涉案產品展開反傾銷調查，另外對巴西、中國和南韓展開反補貼調查。
根據美國商務部7日公布初裁文件，最大受益者為涉案的南韓鋼鐵業者，含埔項鋼鐵（POSCO）、浦項大宇（POSCO Daewoo）在內，於美國商務部的反補貼和反傾銷調查中全身而退，未被課以平衡稅裁罰或被認定存在緊急情況。埔項鋼鐵被認定補貼幅度僅微量0.62%。
美國商務部初裁認定，中國江陰興澄特鋼、湖南華菱湘潭鋼鐵等涉案鋼鐵業者接受中國政府融資協助等相關補貼幅度達210.5%，因此對涉案中國鋼鐵業者課以相同幅度的平衡稅。
台灣唯一一家獲得美方初裁認定不存在緊急情況的涉案業者為尚承鋼鐵，而中鋼（2002）和其他涉案鋼鐵生產及出口業者被認定存在緊急情況，和巴西、奧地利、比利時、土耳其等國涉案鋼鐵業者都將進入接下來的美國反傾銷裁定程序。
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