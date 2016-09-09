| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 財經

丹麥追稅 砸4250萬買巴拿馬文件

2016-09-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕丹麥政府宣布決定購買巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）外洩的「巴拿馬文件（Panama Papers）」稅務資料，以調查高達600名丹麥公民涉設立海外空殼公司的避稅行為，成為第一個購買巴拿馬文件的政府當局。據英國廣播公司（BBC）報導，兜售的匿名人士要價約900萬丹麥克朗（約4250萬台幣）。

丹麥稅務大臣勞瑞增（Karsten Lauritzen）聲明指出，匿名人士今夏接觸丹麥稅務當局，有意出售牽涉高達600名丹麥公民的稅務資料；丹麥政府在查證資料真實性後，同意予以購買，將據以追稅，「我們對丹麥誠實的納稅人有所虧欠。」

勞瑞增表示，丹麥政府將採取必要措施，追緝把財富藏匿在諸如巴拿馬等地，藉以逃漏稅的丹麥公民；因此，丹麥當局認為，購買巴拿馬文件之舉是「明智的」。

勞瑞增未揭露購買該資料的確切價格，但BBC報導，據信約在900萬丹麥克朗左右；目前仍不清楚和丹麥政府接觸的資料兜售者是否就是當初外洩莫薩克馮賽卡客戶資料的深喉嚨，或是另有其他人士。

丹麥政府這項交易尚未完成，它將是巴拿馬文件揭密公諸於世以來，第1個購買該文件稅務資料的國家。

勞瑞增坦承，丹麥議會已秘密討論過這項交易，國會議員對是否完成交易的意見分歧。

丹麥反對黨發言人批評，應對該決定予以「譴責」；也有其他丹麥議員認為這是查緝逃漏稅欺騙者的「黃金機會」。

廣告
  • 丹麥政府表示將購買律師事務所莫薩克馮賽卡外洩的「巴拿馬文件」稅務資料，以調查高達600名丹麥公民涉及海外避稅行為。（法新社）

    丹麥政府表示將購買律師事務所莫薩克馮賽卡外洩的「巴拿馬文件」稅務資料，以調查高達600名丹麥公民涉及海外避稅行為。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 丹麥 巴拿馬文件
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：丹麥追稅 砸4250萬買巴拿馬文件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.