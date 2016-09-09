丹麥追稅 砸4250萬買巴拿馬文件
2016-09-09
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕丹麥政府宣布決定購買巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）外洩的「巴拿馬文件（Panama Papers）」稅務資料，以調查高達600名丹麥公民涉設立海外空殼公司的避稅行為，成為第一個購買巴拿馬文件的政府當局。據英國廣播公司（BBC）報導，兜售的匿名人士要價約900萬丹麥克朗（約4250萬台幣）。
丹麥稅務大臣勞瑞增（Karsten Lauritzen）聲明指出，匿名人士今夏接觸丹麥稅務當局，有意出售牽涉高達600名丹麥公民的稅務資料；丹麥政府在查證資料真實性後，同意予以購買，將據以追稅，「我們對丹麥誠實的納稅人有所虧欠。」
勞瑞增表示，丹麥政府將採取必要措施，追緝把財富藏匿在諸如巴拿馬等地，藉以逃漏稅的丹麥公民；因此，丹麥當局認為，購買巴拿馬文件之舉是「明智的」。
勞瑞增未揭露購買該資料的確切價格，但BBC報導，據信約在900萬丹麥克朗左右；目前仍不清楚和丹麥政府接觸的資料兜售者是否就是當初外洩莫薩克馮賽卡客戶資料的深喉嚨，或是另有其他人士。
丹麥政府這項交易尚未完成，它將是巴拿馬文件揭密公諸於世以來，第1個購買該文件稅務資料的國家。
勞瑞增坦承，丹麥議會已秘密討論過這項交易，國會議員對是否完成交易的意見分歧。
丹麥反對黨發言人批評，應對該決定予以「譴責」；也有其他丹麥議員認為這是查緝逃漏稅欺騙者的「黃金機會」。
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