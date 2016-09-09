美褐皮書出爐 不急著升息

2016-09-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會發布最新褐皮書報告顯示，12個轄區中有8個地區經濟以溫和或適度的速度擴張，但除了需要高技術的工作，因找不到合格工人，須調高薪資來覓才，整體就業市場並無漲薪壓力，因而難以拉抬通膨。分析師認為，這代表聯準會並無急著升息的必要。

報告指出，多數轄區表示漲薪壓力「相對溫和」，預期接下來幾個月依舊如此。在聯準會準備利率正常化之際，缺乏漲薪壓力令他們感到頭痛不已。儘管美國已接近充分就業，經濟學家仍未看到全面漲薪的情況，因而難以拉抬通膨。

報告指出，很多轄區表示，企業開出高技術職缺，卻很難找到合格員工，包括技術、工程和建築工人，高技術工人的漲薪壓力升高，但大部分工人的漲薪壓力「相對溫和」。聯準會表示，整體物價上漲壓力仍輕微，多數轄區的消費支出和零售銷售幾乎持平。

在此之前，美國勞工部日前公布的數據顯示，8月非農業新增就業人口僅15.1萬人，低於市場預估的18萬 人，更只有6、7月人數的一半；8月製造業活動出現2月以來首見萎縮，服務業活動擴張速度創6年半以來最低，顯示美國經濟趨緩。

聯準會去年12月雖然將利率由0.25%升至0.50%，為近10年來首度升息，但美國通膨低於聯準會設定目標2%已超過4年，決策人士希望看到通膨穩定上漲後才再度升息。

聯準會將於9月20至21日召開例行貨幣政策會議，褐皮書將是決策人士是否升息的參考之一。但利率期貨市場顯示，交易員認為聯準會9月升息的機率只有15%，12月升息的機率也由上週的50%降至46%。