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〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架

2016-09-09

任天堂歷久彌新的「超級瑪利歐」遊戲將首次出現在智慧手機上了！蘋果公司7日於舊金山的新款iPhone發表會意外宣布，任天堂新手機遊戲「超級瑪利歐跑跑」（Super Mario Run）12月將在蘋果APP商店上架，激勵任天堂股價週四在東京盤中飆漲18%，終場仍收高逾13.2%，至27955日圓。任天堂在紐約掛牌的存託憑證（ADR）甚至跳漲29%。

現場展示這款新手機遊戲，表示玩家不管搭地鐵或吃漢堡時「僅用單手就可以玩」。根據彭博報導，蘋果裝置用戶將可免費下載「基本款」的超級瑪利歐跑跑，但必須付費才能玩「完整版」遊戲；任天堂沒有說明玩家何時可在Android手機玩該款遊戲。市場看好任天堂把重大IP（智慧財產權）推展授權至手機的策略，可望為其帶進大量現金收益。（編譯楊芙宜）

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  • 超級瑪利歐12月將在蘋果上架。（歐新社）

    超級瑪利歐12月將在蘋果上架。（歐新社）

  • 超級瑪利歐12月將在蘋果上架。（法新社）

    超級瑪利歐12月將在蘋果上架。（法新社）

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