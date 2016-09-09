歐盟裁定蘋果補稅 愛爾蘭政府提上訴

2016-09-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕歐盟執委會於8月底裁定，要求蘋果向愛爾蘭政府補繳130億歐元（約145億美元）稅款，與此同時，Google和臉書等跨國企業也早已開始加強在歐洲的遊說力道。另外，愛爾蘭政府已獲得國會強力背書，將對歐盟裁定蘋果補稅一事提出上訴。

根據Google自行申報文件顯示，Google較2年前多花了15至20%的經費，用來遊說歐盟的官員及歐洲議會議員，路透報導，許多美國居領導地位的公司，將預算花費在遊說歐盟，2015年全年約花費425萬至450萬歐元（約480至510萬美元），此一數據在2013年僅125萬至150萬歐元。

一名遊說公司發言人表示，「歐洲的政治家對Google和網路有太多疑問，而我們的工作就是去回答這些問題，幫助政策制定者更加了解，Google的事業能提供歐洲在網路上成長的機會」。

另一方面，愛爾蘭國會在歷經12小時的辯論後，以93票支持、36票反對的票數通過動議，愛爾蘭政府獲得愛爾蘭國會支持，將就歐盟裁定蘋果須補稅一事提出上訴。

《華爾街日報》報導，在投票前的辯論當中，多數認為歐盟的裁決對愛爾蘭並不公正，且將會傷害愛爾蘭將來吸引外國投資的能力。

愛爾蘭政府表示，並沒有給予蘋果優惠的稅收待遇，也沒有提供國家補貼。愛爾蘭總理肯尼更指出，「歐盟這次的作法，把愛爾蘭形容成一個任意調整法律鬆緊而獲得優勢的國家，而這完全背離事實」。