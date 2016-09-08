澳洲Q2經濟成長3%

2016-09-08

澳洲公布今年第2季經濟數據，截至6月為止，國內生產毛額（GDP）年增3.3%，成長創下4年來最快增速，且較第1季成長2.9%，由於出口激增彌補了國內需求不足，澳洲創下連續25年經濟未陷入衰退的紀錄。

週三澳洲公布第2季GDP數字後，澳幣兌美元下跌0.21%至0.7671澳幣對1美元。路透報導，澳洲本季因選戰前的刺激使得政府支出上揚而獲得成長，再加上家戶支出和建造房屋費用也緩慢上升當中。

報導指出，上述支出彌補了礦產投資的衰退，礦產衰減拖累澳洲經濟已有3年之久。又由於出口強勁，順勢掩蓋了國內憂喜參半的訊息，雖然家庭消費成長仍有1.6%，國內最終需求僅年增1.2%。

雪梨AMP Capital首席經濟學家奧立佛（Shane Oliver）指出，由於目前通膨仍未達目標，否則這些數據可能會影響是否降息，他表示「太長一段時間，通膨處於太低的狀態，因此11月可能是下一次出現降息的時間點」。

（文：編譯王惠慧）