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《台股青紅燈》中客商機應加「警語」
2016-09-08
因中客來台縮減，觀光產業將在912發起「百萬觀光產業自救大遊行」；當初擴大開放中客來台觀光可說是馬政府與中國相互唱和，一如投顧公司吹捧一檔「中客股」，投資人願信這檔股票錢景可期，砸錢投資遊覽車、蓋飯店及擴大經營規模，當這檔股票突然調降財測，買股者不去向中國抗議、不找投顧老師算帳，卻要不相干的人出面負責，願賭不服輸，這算哪門子道理。
若這次912遊行向新政府討公道是有理，那台股投資人的冤屈可更多了！這幾年來誤信「新能源概念股」而高檔搶買LED、太陽能股的投資人，後因中國擴張產能，市場藍海變紅海，造成股價崩跌，是不是也要向新政府討差價損失？還有一票套牢TDR、中概股的投資人，是不是也該上街頭討公道？
中客來台人數斷崖式下跌，主因當然是中國的政治手段，但國內觀光產業前幾年大舉投資，造成產能過剩，就算中客不減，以來台旅客千萬人、2人一間房、平均停留7天來推算，每晚全台平均約需9萬間客房，但根據觀光局統計，早在前年底，全台觀光飯店加上一般旅館的客房數已達16.8萬間，這還不包括民宿的2.3萬餘間；遊覽車也是一樣，開放中客後更是大增4成。
為避免基金公司只吹噓可能獲利、淡化風險，基金等投資型產品行銷廣告都得加警語，如「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應…」那未來政府任何施政或也應該加上警語，以免大家統統都要上街頭！
（費特曼）
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