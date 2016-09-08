| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

《台股青紅燈》中客商機應加「警語」

2016-09-08

因中客來台縮減，觀光產業將在912發起「百萬觀光產業自救大遊行」；當初擴大開放中客來台觀光可說是馬政府與中國相互唱和，一如投顧公司吹捧一檔「中客股」，投資人願信這檔股票錢景可期，砸錢投資遊覽車、蓋飯店及擴大經營規模，當這檔股票突然調降財測，買股者不去向中國抗議、不找投顧老師算帳，卻要不相干的人出面負責，願賭不服輸，這算哪門子道理。

若這次912遊行向新政府討公道是有理，那台股投資人的冤屈可更多了！這幾年來誤信「新能源概念股」而高檔搶買LED、太陽能股的投資人，後因中國擴張產能，市場藍海變紅海，造成股價崩跌，是不是也要向新政府討差價損失？還有一票套牢TDR、中概股的投資人，是不是也該上街頭討公道？

中客來台人數斷崖式下跌，主因當然是中國的政治手段，但國內觀光產業前幾年大舉投資，造成產能過剩，就算中客不減，以來台旅客千萬人、2人一間房、平均停留7天來推算，每晚全台平均約需9萬間客房，但根據觀光局統計，早在前年底，全台觀光飯店加上一般旅館的客房數已達16.8萬間，這還不包括民宿的2.3萬餘間；遊覽車也是一樣，開放中客後更是大增4成。

為避免基金公司只吹噓可能獲利、淡化風險，基金等投資型產品行銷廣告都得加警語，如「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應…」那未來政府任何施政或也應該加上警語，以免大家統統都要上街頭！

（費特曼）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：《台股青紅燈》中客商機應加「警語」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.