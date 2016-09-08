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威廉斯：Fed應逐步升息

2016-09-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美國8月非農業就業人口放緩，服務業也出現疲軟，舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯重申，美國整體經濟形勢良好，且朝正確的方向前進，聯準會應逐步升息。

威廉斯在向內華達州Hayek集團預先準備的演說稿中表示，回到逐步升息的軌道上是合理的，而且宜早不宜遲。但威廉斯在演說稿中，並未提及美國供應管理協會（ISM）8月服務業採購經理人指數（PMI）由7月的55.5大跌至51.4，創6年半來最低，也未提及美國8月非農業就業人數僅15.1萬人，低於市場預期的18萬人。

由於8月非農業就業數據不佳和服務業疲弱，市場預估聯準會9月20日和21日升息的機率降至15%。

威廉斯指出，美國經濟形勢良好，預估來年失業率將由目前的4.9%降至4.5%，未來1或2年通膨率也將升至2%的目標；但就長期而言，他對聯準會目前的貨幣政策方法感到不自在。

威廉斯說，聯準會和其他央行目前都鎖定低通膨，但在當前經濟成長和利率可能持續低於經濟大蕭條（Great Recession）之前時代的全球環境下，這種作法可能行不通，低通膨目標使聯準會因應未來經濟震盪的緩衝空間變小。

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