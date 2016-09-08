三星12億家電 卡在韓進船上

2016-09-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子表示，約3800萬美元（約12億台幣）家電產品和零件裝在破產的韓進海運2艘船上，若無美國破產保護，將無法靠岸。根據韓進海運統計，目前該公司有85艘船舶在26國的50港口無法靠岸。

三星電子週二向法院提交一份文件，支持韓進海運依據美國「破產法第15章」向破產法院聲請保護，並說若無破產法院的命令，保護韓進海運的船舶不被債權人扣押，這些船隻可能無法靠岸，屆時將造成三星電子損失，而且只要裝在韓進海運2艘船舶上的貨物遲遲無法卸貨，三星電子的損失將擴大。

美國破產糾紛主審法官薛伍德（John Sherwood）週二發出臨時性緊急命令，讓韓進海運的船舶得以在美國港口靠岸，不必擔心會被美國債權人扣押。與此同時，該公司也在南韓進行重整。

韓進海運的破產已引發各界擔心，該公司將無法支付靠岸費和裝卸費，或者貨品將被債權人扣押，導致美國、亞洲和歐洲很多港口拒絕該公司的船舶靠岸。根據韓進海運統計，目前該公司有85艘船舶在26國的50港口無法靠岸。

三星電子表示，該公司的視覺顯示器事業部門有2440萬美元的零件和成品，裝在304個貨櫃裡，希望透過韓進海運的船舶運往墨西哥的廠房；另外，其家電事業部門有1350萬美元的冰箱、洗衣機、洗碗機等產品，裝在312個貨櫃裡。

三星電子指出，若這些貨櫃無法立即卸貨，該公司將被迫透過空運運送替代的零件，才不會耽誤合約，但空運的成本驚人。例如，該公司至少得租用16架貨機運送1469噸產品，費用高達880萬美元。