| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 台灣售價公布！iPhone7／Plus 24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

三星12億家電 卡在韓進船上

2016-09-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子表示，約3800萬美元（約12億台幣）家電產品和零件裝在破產的韓進海運2艘船上，若無美國破產保護，將無法靠岸。根據韓進海運統計，目前該公司有85艘船舶在26國的50港口無法靠岸。

三星電子週二向法院提交一份文件，支持韓進海運依據美國「破產法第15章」向破產法院聲請保護，並說若無破產法院的命令，保護韓進海運的船舶不被債權人扣押，這些船隻可能無法靠岸，屆時將造成三星電子損失，而且只要裝在韓進海運2艘船舶上的貨物遲遲無法卸貨，三星電子的損失將擴大。

美國破產糾紛主審法官薛伍德（John Sherwood）週二發出臨時性緊急命令，讓韓進海運的船舶得以在美國港口靠岸，不必擔心會被美國債權人扣押。與此同時，該公司也在南韓進行重整。

韓進海運的破產已引發各界擔心，該公司將無法支付靠岸費和裝卸費，或者貨品將被債權人扣押，導致美國、亞洲和歐洲很多港口拒絕該公司的船舶靠岸。根據韓進海運統計，目前該公司有85艘船舶在26國的50港口無法靠岸。

三星電子表示，該公司的視覺顯示器事業部門有2440萬美元的零件和成品，裝在304個貨櫃裡，希望透過韓進海運的船舶運往墨西哥的廠房；另外，其家電事業部門有1350萬美元的冰箱、洗衣機、洗碗機等產品，裝在312個貨櫃裡。

三星電子指出，若這些貨櫃無法立即卸貨，該公司將被迫透過空運運送替代的零件，才不會耽誤合約，但空運的成本驚人。例如，該公司至少得租用16架貨機運送1469噸產品，費用高達880萬美元。

廣告
  • 美國破產法院法官週二已發出臨時緊急命令，讓韓進海運的船舶得以在 美國港口靠岸，不必擔心會被美國債權人扣押。圖為停靠在仁川新港的 韓進海運的貨櫃輪。 （路透）

    美國破產法院法官週二已發出臨時緊急命令，讓韓進海運的船舶得以在 美國港口靠岸，不必擔心會被美國債權人扣押。圖為停靠在仁川新港的 韓進海運的貨櫃輪。 （路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：三星12億家電 卡在韓進船上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.