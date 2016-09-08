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新iPhone今登場 果粉略過 期待明年
2016-09-08
〔編譯王惠慧／綜合報導〕蘋果iPhone 7預計台灣時間9月8日凌晨1點蘋果產品發表會正式登場，不過根據路透報導，許多消費者與投資人已開始期待明年問世的iPhone 8，預期該款手機將有更多新功能。
全球市值最高的上市公司蘋果，週三於美國舊金山舉行年度產品發表會，不少科技部落客與分析師指出，新款iPhone將不會配置耳機孔，可搭配無線耳機使用，另外，Home鍵觸壓感應震動式，且iPhone 7 Plus將搭載雙鏡頭模組，還有其他的改進功能。
Jackdaw研究公司分析師道森（Jan Dawson）認為，「看來蘋果今年保持部分設計不動，是因為正在著手準備明年更大的改變」。
許多科技網站都建議消費者，暫緩今年的升級計畫，再等1年，等到明年iPhone十週年推出的新版本，再行升級。分析師預期，新款iPhone 8將有更寬的螢幕，延伸至手機邊緣，且Home鍵也將整合到螢幕上。
BGC Partners分析師吉利斯（Colin Gillis）表示，華爾街對於等待一間公司的成長非常沒有耐性，且今年蘋果看來很難挽回目前的銷售頹勢，他說，「iPhone 7有著讓投資人失望的風險」；Creative Strategies分析師Ben Bajarin指出，「消費者等待換機的觀望時間愈拉愈長，蘋果必須注意到這樣的轉變，並改變他們的產品規劃」。
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