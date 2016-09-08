Apple Watch市占腰斬 蘋果穿戴裝置落衰

2016-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕市調機構IDC公布新報告估計，蘋果第2季在全球穿戴裝置市場的銷售銳減，Apple Watch智慧錶市占率大降超過一半，掉至僅剩7%，由去年同期第2名降至第3；小米則以14%市占超越蘋果，從第3名升至第2；美國穿戴裝置大廠Fitbit則繼續擴大領先地位，以市占25.4%穩居龍頭。

Fitbit市占25.4%穩居龍頭

根據IDC報告，全球穿戴裝置市場較去年同期成長26.1%，至2250萬支，主要受到「基本款」可穿戴設備大賣所提振、年增率49%，包括能計算卡路里熱量的健康追蹤設備，基本款穿戴設備占市場總出貨量82.8%；不過，智慧型可穿戴設備出貨量卻大減27%。

IDC估計，Apple Watch智慧錶上季出貨量為160萬支，和去年同期360萬支相較，銳減56.7%；蘋果在全球穿戴裝置市占率從去年第2季的20.3%，大降至今年第2季的7%，排名也從第2降至第3。蘋果去年甫推出智慧錶，台灣時間8日凌晨將於舊金山舉行發表會，預期公布iPhone 7、新版Apple Watch等系列新品。

IDC穿戴設備業務部研究經理亞馬斯表示，這些智慧穿戴裝置包括支持第三方應用程式的Apple Watch在內，外界雖對其功能仍充滿好奇，迄今尚未成為消費者必買產品，「智慧穿戴裝置仍難以在市場找到自己定位」。

IDC數據顯示，Fitbit穿戴產品受惠於日前推出Charge 2和Flex 2兩款全新健身手環，第2季出貨量總計570萬支，年增率大增28.7%，奪下25.4%市占率。中國的小米上季穿戴設備出貨量310萬支，以14%市占超過蘋果公司，成為全球第2大穿戴設備製造商。

此外，來自導航裝置商Garmin、中國樂心穿戴裝置的激烈競爭，也使Apple Watch銷售下滑。Garmin穿戴裝置市占達6.9%，僅略低於蘋果的7%，排第4。樂心推出廉價智慧健康手環Mambo，整合中國通訊軟體微信（WeChat），以出貨量100萬支、市占4.6%，首次擠進穿戴市場前5大。