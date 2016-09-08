八月出口年增1％ 連２紅

2016-09-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕出口連二紅！財政部昨公布八月出口二四六．六億美元，為近十五個月新高，較去年同月增加一％，已連續兩個月正成長。財政部統計處長蔡美娜表示，出口上升趨勢已確立，但受到國際景氣疲弱制約，「將踩小碎步前進」。

蔡美娜指出，世界主要經濟體復甦力道疲弱，全球經濟成長力道不如以往已成定局，但對台灣出口相對有利的是，蘋果iPhone 7新機拉貨效應、電競風潮及物聯網應用產品擴產等三動能，持續帶動半導體表現，支撐八月出口維持正成長。

根據財政部統計，八月出口二四六．六億美元，進口二○六．七億美元，分別較去年同期成長一％、衰退○．八％。累計一至八月出口一八○一億美元、進口一四八四．八億美元，分別較去年同期減少六．六％及八．一％。

主要出口貨品中，電子零組件出口八十四．五億美元，為歷年新高，較去年同月增十四．八％，成為出口轉正的主要動力；其中，積體電路出口七十二．四億美元，同創歷年新高。

主要出口地區中，除了對日本出口衰退一．九％，其餘國家皆成長，對東協成長○．八％，對歐洲成長二．一％，對中國及香港成長三．五％，對美國成長五．七％。

蔡美娜指出，七、八月出口平均成長一．一％，增幅雖不算大，但隨著國內景氣復甦力道增加，加上去年基期偏低等因素影響，出口緩步上升趨勢已確立，九月出口可望維持正成長，且增幅可望擴大；不過，受國際局勢不佳限制，下半年整體出口僅能「踩小碎步前進」。