資方願接受基本工資調3% 勞方嗆︰有意見就來開會

2016-09-08

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部今將再度召開基本工資審議委員會，工商團體傾向不出席，卻傳出工商協進會理事長林伯豐表達願接受基本工資月薪調漲三％、至二萬○六○八元；勞方委員莊爵安強調，資方有意見就來開會，不要在外面喊話；勞動部次長郭國文也認為不妥，會讓其他委員感受不佳。

現行基本工資為二萬零八元、時薪一二○元，自去年七月起實施；勞動部七月廿六日召開委員會時，資方七席代表全數缺席而流會，今天的審議會勞動部已言明，只要出席過半就進入實質討論，不會再等。基本工資審議委員會除了勞動部長主持會議，另有廿一位委員，其中勞、資雙方各七席，剩下七席是官方與學者代表。

勞動部稱怎麼調今討論

郭國文強調，這次會議保留時薪調為一二六元的討論議案，是配合正常工時由二週八十四小時減為每週四十小時換算；基本工資月薪案也會討論，但目前官方沒有特定方案，外面傳出的三％或多少都是傳言，調不調、怎麼調，都等今天會中討論。

勞陣喊26Ｋ並速訂法

身兼全國產業總工會理事長的莊爵安強調，全產總主張衡量政府財政、最低生活費和每名勞工扶養人數，主張調為月薪二萬六千元、時薪一六四元，會在會議中提案，如果資方有意見就該到會中討論，在外面喊價是「廢話」。

「台灣勞工陣線」執行秘書楊書瑋則說，基本工資要滿足勞工最低生活水準，推算應調整到二萬六三○○元、時薪一六三元，並呼籲政府在年底前訂定最低工資法。