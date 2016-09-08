基本工資今審議 ７大工商團體 至少５大缺席

2016-09-08

〔記者羅倩宜、李欣芳、楊淳卉／台北報導〕行政院副院長林錫耀昨與七大工商團體代表會面，協調今日重返基本工資審議談判桌，雖然商業總會副理事長許舒博積極居中協調，但直到昨深夜，已確定工業總會、工商協進會、工業協進會、電機電子公會及中小企業總會等五大不出席；加上商總理事長賴正鎰截至昨晚十時仍表示「尚未決定」，勞動部今舉行的基本工資審議委員會，至少五大不會出席，甚至可能七大全數缺席。

林錫耀昨與各代表協調未果

七大工商團體昨派代表與林錫耀會面，被定調為「基本工資會前會」。經過兩小時晤談，工總在內的五大團體立場不變，要求政府須先履行週休二日的配套，也就是七天國假刪除、每月加班上限由四十六小時延長至五十四小時、休息日加班費加倍，才會重返工資協商。

先前在行政院連日溝通下，已有兩大工商團體鬆動，外界推測是商總受基本工資影響較大，且欲推動服務業專章爭取政府支持，因此回到基本工資談判的意願較強；工業區廠商聯合總會（工聯會）理事長秦嘉鴻與政院交情不錯，居間協調各大工商團體，重返談判的可能性較高。

林伯豐斥工聯會未一起行動

七大工商團體在六月二十七日曾連袂召開記者會，宣布「全面退出勞資協商」，原本立場一致，如今出現變化；工商協進會理事長林伯豐，曾當面向秦嘉鴻表達不滿，認為講好了就要一起行動，不宜陣前倒戈。工總秘書長蔡練生表示，照理說七大的立場應是一致，若商總或工聯會要出席，我們也尊重，只是後果須自行承擔。

今天登場的基本工資審議傳將調漲三％。工商協進會理事長林伯豐說，基本工資提高，與大學畢業生的月薪差距縮小，只是苦了在基本工資邊緣徘徊的基層勞工，因為企業更會僱用大學生，反而導致基層失業；「我相信政府有足夠的智慧，知道怎麼做才是真正照顧基層勞工。」

政院發言人童振源表示，昨工商團體代表就基本工資、服務業特性，以及勞基法修訂等議題表達意見，除希望政府建立勞資雙方互信、互動的平台之外，也期待政府能夠降低有關工資審議、勞基法修訂等不確定性因素。