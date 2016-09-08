罰款提前認列 兆豐金8月仍賺27.87億

2016-09-08

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控八月自結獲利出爐，雖然兆豐銀紐約分行遭美國裁罰一．八億美元（約台幣五十七億元），因已認列至半年報，因此八月並未出現虧損，仍有稅後盈餘二十七．八七億元，累計一至八月稅後盈餘一五○．六億元。

兆豐金已在八月二十三日公告調整半年報，將今年上半年累計自結稅前盈餘由一八四．八一億元調整為一二八．○七億元，大減三成，讓兆豐金全年獲利大幅衰退，原本預期今年可賺逾三○○億元，已不可能達成。

根據兆豐金公告，兆豐金八月稅前盈餘三十二．三九億元，稅後盈餘二十七．八七億元；累計一至八月稅前盈餘一九三．三億元，稅後盈餘一五○．六億元，每股盈餘（EPS）一．一一元。兆豐金八月三十一日每股淨值則是二十一．三一元。

至於兆豐金子公司兆豐銀，八月稅前盈餘二十六．三七億元，稅後盈餘二十二．六六億元，累計一至八月稅前盈餘一五五．○九億元，稅後盈餘一二二．九八億元。