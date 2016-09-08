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三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
2016-09-08
〔記者錢利忠、謝君臨、盧冠誠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反美國反洗錢法案，昨再針對兆豐銀行政疏失部分，第三度約談兆豐金前董事長蔡友才，蔡友才的辯護律師在庭上說，此案無涉刑事不法的證據。
檢方日前已兩度傳喚蔡友才，分別釐清兆豐銀二月收到美方金檢報告，蔡友才隔月閃辭有無關聯，以及蔡首次遭傳喚前，與前財政部長張盛和餐敘有無涉及串證等疑點。
昨天第三度約談蔡友才，中午十二點多訊後請回，蔡面帶微笑，未回答記者提問。據了解，針對連日來各媒體報導有關兆豐案的內情，檢辯雙方昨曾對各媒體報導的內容及真實性激烈交鋒。
另，對於金管會日前提出兆豐案的六大缺失，一位負責國際業務的三商銀主管表示，金管會提出的調查報告中，特別點出美國紐約州金融服務署出具金檢報告後，兆豐銀總行仍未派員赴美溝通，且未立即通報董事會等，顯示時任董座蔡友才該負最大責任。
至於蔡的繼任者徐光曦，該主管認為，二○一四年八月徐光曦即離開兆豐金，NYDFS是在二○一五年首季對兆豐銀紐約分行進行金檢，報告於二○一六年二月出爐，相關時間點皆與徐沒關係。
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