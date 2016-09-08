INFINITI「QX60 」下殺239萬元起

2016-09-08

〔記者楊雅民／台北報導〕 裕日車(2227)1~8月累計營收達248.38億元，年增1.81%，衝刺第4季業績，旗下豪華車品牌INFINITI昨日引進全新的QX60，入門價下殺至每輛239萬元起，搶攻7人座豪華休旅車市場，目標1年要賣出300輛，並帶動INFINITI全品牌年銷量挑戰2000輛目標，再寫10年來新高