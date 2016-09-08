赴美留學費 全球最貴

2016-09-08

〔記者李靚慧／台北報導〕匯豐集團昨日發布最新調查報告指出，全球35%的家長，希望子女能在國外接受大學教育，台灣父母希望子女出國唸大學的比率更高達38%，尤其偏好赴美留學，不過，國際學生在美國一年的學費高達33,215美元，高居全球之冠。

匯豐集團《教育的價值：未來棟樑》最新公布的數據指出，家長希望子女能在國外接受大學教育的比率，以印尼（60%）、阿拉伯聯合大公國（58%）及香港（54%）最高，台灣的比率也高達38%。

至於全球父母最希望孩子去哪裡留學？調查發現，美國仍是全球家長的首選，從五十個國家中，約一半的家長（48%）選擇美國，其他偏好留學的國家，還有英國（44%）、澳洲（38%）及加拿大（23%）。

不過，台灣的留學偏好地，除了第一名也是美國外，二、三名與其他國家不同，台灣的父母比較偏好日本（44%）及英國（40%）。

至於出國留學要學什麼？根據調查，醫學院（20%）、商業管理及金融相關（11%）、電腦及資訊科技相關（10%）學系，是台灣父母最希望子女就讀的學系，主要原因在於就業穩定（41%）、符合個人所長（36%）及孩子的理想（33%）。

想要去美國留學，得準備充足的銀彈。根據匯豐集團調查，僅就學費支出一項，國際學生在美國一年的學費高達33,215美元，也是50個國家之冠。第二貴的是加拿大，一年學費平均30,518美元、第三貴則是英國的29,656美元。

匯豐銀行引述國際教育協會（Institute of International Education）數據指出，目前全球共有450萬名國際學生，預計到2025年，國際學生人數將倍增至800萬人。