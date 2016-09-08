豪宅新紀錄 信義富邦每坪358萬

2016-09-08

郭董豪擲5.5億 夠買2支中職球隊

〔記者徐義平、卓怡君／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘家族投資公司豪擲5.5億元，買下北市信義計畫區豪宅「信義富邦」國際館特殊戶1樓，拆算每坪高達358萬元，超越「帝寶」每坪298.2萬元的實價紀錄，甚至每坪還高出近60萬元，不僅榮登台灣「豪宅王」寶座，更是台灣豪宅首筆每坪單價超越300萬元的實價紀錄，該豪宅總價甚至可以買下2支中職球隊。

以億銈投資名義買下

根據地籍資料，該戶是以億銈投資公司名義，買下松勇路27號1樓，董事長莊宏仁曾是鴻海的財務及投資大臣，董事之一則為郭台銘的女兒郭曉玲，監察人則是郭台銘的兒子郭守正，外界預測應與郭台銘再度置產有關，連同該戶，郭台銘家族已持有該豪宅社區共計4戶，且都是位於27號的1、2、3、5樓。對此，鴻海沒有回應。

此外，該豪宅此次揭露總計4筆實價紀錄，其中一筆是僑外資博信黃埔投資7月砸下7.5億元買進該豪宅3層樓豪墅，坪數約347.51坪，創下今年豪宅單筆總價最高紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，內政部實價網近期一口氣出現4筆「信義富邦」的豪宅交易案，總揭露金額高達19.4億元，其中一筆1樓的特殊戶成交價5.5億元，扣除車位後，換算每坪成交單價高達358萬元，遠高於「皇翔御琚」與「帝寶」等指標豪宅，研判2014年底購屋當時，應該是房地產的景氣高檔，加上1樓通常可能有大面積的庭院或約定專用的面積，屬於社區中的特殊戶別，才能創造這樣的高價。

東森房屋研究中心副理于靜芳指出，該社區另2筆揭露資料，則是在2015年1月、3月，分別是7樓總價近4億元，面積179.26坪，拆算2車位將近800萬元，每坪單價約252萬元，另一筆則是3月買賣，也是1樓總價2.4億元，面積152.82坪，拆算每坪也有205.5萬元，也雙雙擠進「200萬元俱樂部」。

市面上少有流通

于靜芳補充，其實信義計畫區豪宅「信義富邦—國際館」很少在市面流通，自實價上路以來，市場上過去屢有交易消息，但都未揭露，這次首度一次揭露4筆交易，其中，松勇路27號1樓，成交總價高達5.5億元，單價每坪高達358.46萬元，已突破央行總裁彭淮南的每坪300萬「豪宅天險」，榮登全台單價最貴的豪宅王。