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台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角

2016-09-08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨持續搭上過站不停的升值特快車，受到熱錢湧入帶動，終場勁揚1.72角，以31.24元兌1美元作收，匯價連4升，並創近1個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量擴增至13.56億美元。

相對其他亞幣 算穩定

不只台灣，因市場對美國聯準會（Fed）於9月下旬提前升息的預期，導致國際美元回落，主要亞洲貨幣大多表現強勁，其中以日圓單日狂飆近2%最高，韓元大漲1.39%，星幣走揚0.68%，馬幣、印尼盾、泰銖等也各有0.4%以上升幅，新台幣則為0.55%，維持動態穩定。

新台幣短短4個交易日已狂升近5角，累計升幅達1.59%；匯銀主管認為，目前加權指數已突破9200點大關，改寫逾1年新高，若台股續漲，新台幣亦可望升至去年中的31元至31.2元區間，甚至不排除升破31元整數關卡，重現「30」字頭價位。

「外資動態仍是主導短線匯價波動的關鍵！」外匯交易員說，盤初即可見到許多外商銀行積極拋售美元，造成新台幣一度強升超過2角，並升破31.2元，之後在進口商搶買美元帶動下，升幅才略微收斂。

外匯交易員表示，目前出口商相對「安靜」，但若外資持續匯入，配合台股續揚，不排除出口商將出現一波恐慌性拋匯，成為推升新台幣的另一股動能。

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  • 金融業拆款成交情況表（09/07）

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  • 9月7日主要亞洲貨幣對美元升幅

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