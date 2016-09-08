台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%

2016-09-08

〔記者羅倩宜／台北報導〕外資瑞信證券表示，台股上市公司今年整體獲利將較去年衰退2%，其中匯率吃掉不少。台幣今年以來升值約5%，衝擊台股獲利至少10%。獲利雖然走低，大盤卻驚驚漲，瑞信認為主要是資金面與基本面脫鉤，今年以來外資淨買台股130億美元，有7成是ETF基金前來找尋避風港。

外資找避風港 大盤漲

外資瑞士信貸證券昨舉辦一年一度的亞洲科技論壇，邀請267位投資人、106家企業出席，領域橫跨半導體、記憶體、顯示器、零件、網技網路及非科技的生醫、電信、金融等。證交所總經理李啟賢也應邀出席表示，「外資占台股交易量逾3成，是推升大盤重要動能，希望外資在台股都能賺大錢，進一步在台投資。」

瑞信台灣市場策略與金融證券研究董事許忠維表示，台股今年以來大漲逾11%，在亞洲與泰國、印尼並列前三，漲幅遙遙領先日韓港中等股市，主要原因有二，一是現金殖利率高達3.7%以上，為全球股市之冠；二是財務槓桿健全，目前上市公司淨現金部位占市值比重高達8%，較2000年的2%高出許多；也就是說即就算未來景氣不佳，企業仍有充足銀彈發放股利，才會讓外資放心大買台股。

不過，雖然股利發得多，現金部位也不少，但基本面的獲利卻表現平平。根據瑞信數據，今年上半年，上市公司獲利較去年同期衰退8%，下半年因去年基期低且有iPhone上市，獲利表現將回溫。瑞信估計台股上市公司全年獲利將較去年小幅衰退2%。

獲利衰退的主因，除了全球景氣不佳導致出口疲軟，匯率也是其中之一。許忠維指出，台灣經濟是出口導向，台幣每升值1%，上市公司獲利將下降2-3%；今年以來台幣升值約5%，吃掉上市公司獲利至少10%。

外匯多投資到國外

為何台股獲利衰退，企業的淨現金部位不減反增，較16年前高出許多？許忠維表示，主要是景氣不好，企業減少投資，可降低資本支出，也要把現金握在手上。對照經常帳及金融帳數據也可佐證，瑞信指出，台灣經常帳占GDP達15%，比韓國的5%高出許多；經常帳代表出口順差，廠商有把外匯賺進來。但金融帳卻是淨流出，代表賺進來的外匯沒有投資台灣，都投資到國外去了。」