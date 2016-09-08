| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%

2016-09-08

〔記者羅倩宜／台北報導〕外資瑞信證券表示，台股上市公司今年整體獲利將較去年衰退2%，其中匯率吃掉不少。台幣今年以來升值約5%，衝擊台股獲利至少10%。獲利雖然走低，大盤卻驚驚漲，瑞信認為主要是資金面與基本面脫鉤，今年以來外資淨買台股130億美元，有7成是ETF基金前來找尋避風港。

外資找避風港 大盤漲

外資瑞士信貸證券昨舉辦一年一度的亞洲科技論壇，邀請267位投資人、106家企業出席，領域橫跨半導體、記憶體、顯示器、零件、網技網路及非科技的生醫、電信、金融等。證交所總經理李啟賢也應邀出席表示，「外資占台股交易量逾3成，是推升大盤重要動能，希望外資在台股都能賺大錢，進一步在台投資。」

瑞信台灣市場策略與金融證券研究董事許忠維表示，台股今年以來大漲逾11%，在亞洲與泰國、印尼並列前三，漲幅遙遙領先日韓港中等股市，主要原因有二，一是現金殖利率高達3.7%以上，為全球股市之冠；二是財務槓桿健全，目前上市公司淨現金部位占市值比重高達8%，較2000年的2%高出許多；也就是說即就算未來景氣不佳，企業仍有充足銀彈發放股利，才會讓外資放心大買台股。

不過，雖然股利發得多，現金部位也不少，但基本面的獲利卻表現平平。根據瑞信數據，今年上半年，上市公司獲利較去年同期衰退8%，下半年因去年基期低且有iPhone上市，獲利表現將回溫。瑞信估計台股上市公司全年獲利將較去年小幅衰退2%。

獲利衰退的主因，除了全球景氣不佳導致出口疲軟，匯率也是其中之一。許忠維指出，台灣經濟是出口導向，台幣每升值1%，上市公司獲利將下降2-3%；今年以來台幣升值約5%，吃掉上市公司獲利至少10%。

外匯多投資到國外

為何台股獲利衰退，企業的淨現金部位不減反增，較16年前高出許多？許忠維表示，主要是景氣不好，企業減少投資，可降低資本支出，也要把現金握在手上。對照經常帳及金融帳數據也可佐證，瑞信指出，台灣經常帳占GDP達15%，比韓國的5%高出許多；經常帳代表出口順差，廠商有把外匯賺進來。但金融帳卻是淨流出，代表賺進來的外匯沒有投資台灣，都投資到國外去了。」

廣告
  • 全球重要股市行情（09/07）

    全球重要股市行情（09/07）

  • 外資瑞信證券舉辦一年一度亞洲科技論壇，左起為台灣市場策略研究董事許忠維、台灣證券研究部主管Randy Abrams、亞洲科技研究部主管Manish Nigam。（記者羅倩宜攝）

    外資瑞信證券舉辦一年一度亞洲科技論壇，左起為台灣市場策略研究董事許忠維、台灣證券研究部主管Randy Abrams、亞洲科技研究部主管Manish Nigam。（記者羅倩宜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵蝕盈餘 台幣升值 台股 台股獲利 瑞信證券
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.